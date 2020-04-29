Духовнику Поклонской запретили проповедовать после речи о «псевдопандемии»

13:58

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) был лишен Екатеринбургской епархией права проповедовать.

Причиной такого решения стала проповедь схиигумена, в которой он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса. При этом саму эпидемию он назвал «несуществующей».

В проповеди схиигумен заявил, что «духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн». Он предложил выселить «страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой» «по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга» и запретить им посещать храмы.

«Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!», - сказал Сергий.

Схиигумен также призвал людей «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод и заявил, что жителей России хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».

Напомним, по данным СМИ, отец Сергий является духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, хоккеиста Павла Дацюка, а также других известных персон. Ранее он выступал с критикой в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии, а после стрельбы около здания ФСБ на Лубянке обрушился на руководство России. «Некоторые русские старцы говорили, что антихрист придет из России. Уточним - это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом, маской Владимира Путина», - отмечал он в очередной проповеди.

Кроме того, отец Сергий известен тем, что выступает против «дьявольских» ИНН и биометрии, призывая прихожан рассылать властям обращения с требованием отменить «электронное рабство».