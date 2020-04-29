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Духовнику Поклонской запретили проповедовать после речи о «псевдопандемии»

13:58 29.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) был лишен Екатеринбургской епархией права проповедовать. 

Причиной такого решения стала проповедь схиигумена, в которой он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса. При этом саму эпидемию он назвал «несуществующей».

В проповеди схиигумен заявил, что «духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн». Он предложил выселить «страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой» «по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга» и запретить им посещать храмы.

«Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!», - сказал Сергий. 

Схиигумен также призвал людей «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод и заявил, что жителей России хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».

Напомним, по данным СМИ, отец Сергий является духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, хоккеиста Павла Дацюка, а также других известных персон. Ранее он выступал с критикой в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии, а после стрельбы около здания ФСБ на Лубянке обрушился на руководство России. «Некоторые русские старцы говорили, что антихрист придет из России. Уточним - это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом, маской Владимира Путина», - отмечал он в очередной проповеди.

Кроме того, отец Сергий известен тем, что выступает против «дьявольских» ИНН и биометрии, призывая прихожан рассылать властям обращения с требованием отменить «электронное рабство».

Темы: Коронавирус, Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 18:33
Гость: А ведь

Прав батюшка!
29.04.2020, 18:29
Гость: Беглый

РПЦ превращается в секту?
29.04.2020, 17:32
Гость: Alexander der Große

Вообще-то храмы не закрывались. Были отменены лишь общественные богослужения. А для срочных богослужений, как то: причастие, соборование ничего не изменилось. Так что его обличения и тем более проклятия были не к месту.
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Я давно заметил, что чем непримиримее духовник, тем сильнее он впадает в грех гордыни и тем чаще он считает себя "старцем". А в наше время, для подобного "старчества" не нужно собирать в себе "Дух мирен". Порой достаточно ругани в адрес священноначалия, обличения чужих грехов и невнятного бормотания на исповеди.
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Как сказал Господь в Евангелии: "Потому вас узнают, что будет Любовь между вами". А святой Серафим Саровский повторил: "Дух мирен стяжи в себе и тысячи вокруг тебя спасутся". А непримиримость порождает только жестокость.
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