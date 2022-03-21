Минобороны рассказало о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Министерство обороны России обнародовало архивные документы времен Второй мировой войны, доказывающий преступления украинских националистов в отношении своего народа в этот промежуток времени.
Проект получил название "Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат".
"Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом", - говорится в заявлении военного ведомства.
В годы Великой Отечественной войны руководство Советского Союза и командование Красной Армии инициировало расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях СССР. Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую — с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан, в том числе – стариков, женщин и детей.
"Фашистские коллаборанты – украинские националисты-бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ", - указали в Минобороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мало ,надо было на корню это пресечь как в Одессе,а так сегодня тысячи погибнут неповинных.Русские русских убивают .Позор России.
антисемитизм?!
И величайшим созидателем. За это его власовская власть и ненавидит.
продавшая страну западной буржуазии, будет нам рассказывать о нехороших бандеровцах. Очень убедительно.
Пропагандистская задача - связать в сознании людей понятия "украинец" и "нацист". Как на Западе пытаются поставить знак равенства между Гитлером и Сталиным.