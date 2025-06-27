Microsoft обновит «экран смерти» в Windows впервые с 1980-х годов

10:05 27.06.2025

Корпорация Microsoft готовится радикально обновить внешний вид так называемого «экрана смерти» — сообщения об ошибке, которое появляется при критическом сбое операционной системы Windows, пишет издание The Verge.

Впервые за почти четыре десятилетия привычный синий фон BSOD (Blue Screen of Death) сменится на чёрный. Ранее в этом году компания уже тестировала зелёную версию экрана, однако теперь решила остановиться на чёрной гамме.

Визуальные изменения затронут не только цвет. Из сообщения пропадут грустный смайлик и QR-код, которые долгое время служили узнаваемыми элементами. Вместо них пользователи увидят более информативное содержимое — код ошибки и указание на системный драйвер, вызвавший сбой.

Как пояснил вице-президент Microsoft по вопросам безопасности Дэвид Уэстон, компания стремится повысить прозрачность сообщений об ошибках и упростить диагностику, чтобы сократить время устранения неполадок.

Новый формат BSOD будет внедрён в одном из грядущих обновлений Windows 11 — ожидается, что оно станет доступно летом 2025 года. Вместе с ним появится функция Quick Machine Recovery, предназначенная для оперативного восстановления системы, которая не загружается из-за критических ошибок. По мнению разработчиков, это должно снизить риски массовых сбоев, подобных инциденту с CrowdStrike в 2024 году.

Оригинальный «синий экран смерти» появился ещё в Windows 1.0 в 1985 году и с тех пор стал неотъемлемой частью истории операционной системы. Теперь Microsoft решает переосмыслить этот элемент — впервые за почти 40 лет.