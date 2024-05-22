Пять современных смартфонов, предпочитаемых жителями Москвы

Краткое описание популярных у москвичей моделей смартфонов. Особенности дизайна, возможности съемки, камеры, производительность процессора, автономность, полезные функции.

Самые востребованные москвичами смартфоны сочетают хорошую автономность, качественную камеру, яркий дисплей, мощное железо и много приятных опций, делающих взаимодействие с гаджетом приятным и комфортным.

OnePlus11

Девайс с жидким охлаждением, регулировкой яркости с помощью ИИ, динамической сменой кадров, двумя аккумуляторами. Поддерживает Wi-Fi 7, оснащен блоком из 4 камер — основной, широкоугольной, фронтальной, портретной. Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 производительнее предшественника Gen 1 на 35% и в бенчмарке Antutu набирает солидные 1,3 млн баллов.

Apple iPhone 15 Pro

Смартфон с 6,1-дюймовым экраном, островком Dynamic Island, чипом A17 Bionic, обновленной камерой на 48 мегапикселей с объективом на 6 линз.

Пользователи предпочитают из-за возможности портретной съемки в ночном режиме и трехкратного зума. Процессор выполнен на основе трехнанометровой технологии, позволяющей расположить гораздо больше транзисторов без увеличения площади. В результате чип поддерживает трассировку лучей, позволяющей объектам в играх бликовать и бросать тени.

Рамки корпуса выполнены из титанового сплава, применяемого в марсианском ровере НАСА. Купертиновцы заявили, что у них получилось создать наиболее легкий смартфон за всю историю Apple.

Не смотря на санкционные ограничения, купить Айфон 15 Про в Москве не составляет труда, что не может не радовать любителей «Яблока».

Huawei P60 Pro

Флагман одного из телекоммуникационных брендов КНР. Предлагается с камерой на 48 Мп, корпусом со степенью пылевлагозащиты IP68 и перламутровыми переливами. Дисплей находится под защитой высокопрочного стекла Kunlun. За счет технологии быстрой зарядки девайс пополняется энергией до 50% всего за 10 минут.

Из-за высококачественных фото иногда называется камерофоном. При этом количество пикселей нельзя назвать огромным — результат достигается за счет продуманной совместимости компонентов девайса.

Samsung Galaxy s23 Ultra

Большой смартфон с возможностью интеграции с монитором, что позволяет использовать его как ноутбук для работы. Матовая спинка сделана из стекла, а боковая рамка алюминиевая. В нижней части корпуса со стандартом защиты IP68 предусмотрено отдельное гнездо для стилуса. Камера позволяет снимать видео в формате 8К при 30 кадрах в секунду.

Работой гаджета управляет 8-ядерный чип Snapdragon 8 Gen 2, построенный на основе четырехнанометрового процесса. При тестировании в бенчмарках процессор показывает максимальные результаты.

Honor 90

Смартфон со свежей платформой, приемлемой производительностью и привлекательным дизайном. На выбор будущих владельцев тыловая стенка с глянцевым/матовым покрытием или градиентным оттенком. Дисплей отличается отличными углами обзора, при этом даже белый цвет во время отклонения на значительные углы приобретает минимальный оттенок. Смартфон комплектуется парой камер с автофокусировкой — главной с сенсором на 200 Мп и широкоугольной. Съемка видео доступна с разрешением 4К. Девайс похож на Apple созданием собственной линейки гарнитур, смарт-часов, наушников.

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