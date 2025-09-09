Израиль нанес удар по штабу руководства ХАМАС в Катаре

В результате израильского удара по столице Катара Дохе убиты глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС. Channel 12 со ссылкой на израильских чиновников пишет, что они были целями атаки.

При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки во главе с аль-Хайя «пережила покушение». Два источника Reuters в ХАМАС также сообщили, что члены делегации выжили, пишет РБК.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) подтвердили нанесение удара по высшему руководству ХАМАС. «Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации», — говорится в их совместном заявлении.

Операция получила название «Саммит огня». В Дохе проходят переговоры по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС. После ударов они были приостановлены.

По данным Channel 12, перед атакой была проинформирована американская сторона, а также узкий круг израильских министров, но не расширенный кабинет по вопросам политики и безопасности. 

Операция «Саммит огня» против представителей ХАМАС в Дохе планировалась Израилем несколько месяцев, в ударе по Дохе задействовали около 15 истребителей, сообщает журналист Армейского радио (Galei Zahal) Дорон Кадош в соцсети Х.

По его информации, была атакована только одна цель, ее поразили более десяти авиабомб с интервалом в несколько секунд. Пилоты приземлились в Израиле, в воздухе проводились дозаправки — Доха находится примерно в 1,8 тыс. км.

  1. 09.09.2025, 21:54
    Гость: Наглости и вероломству Израиля нет предела

    Нанести удар по делегации, с которой сами же ведут переговоры, - это полный беспредел, но для евреев такой прием вполне в ряду приемлемых действий.
    Теперь понятно, почему Зеленский в Москву не хочет ехать - боится, что и русские такие же и его заманивают в ловушку.

  3. 09.09.2025, 20:22
    Гость: ABCD

    Похоже еврейцы чувствуя поддержку амеров уже перегнули палку, бомбить Катар, это уже перебор. Это попахивает международным инцидентом. По сути это нападение на суверенную страну. И явно для еврейцев не останется без последствий. Катар хоть и маленькая страна ближнего востока, но является одной из самых богатых на том же ближнем востоке.
    Израиль уже берега вконец потерял. Живёт по принципу «Не тронь меня, я психический, что хочу то и ворочу». В Катаре живут практически все семьи Саудовских королей. там же все саудовские нефтяные офисы. Саудитам это тоже не понравится сильно, косвенно это удар еврейцев по ним.

  4. 09.09.2025, 20:16
    Гость: Евреи

    обнаглели,скоро и по России полетит с такими главнокомандующим.А обнаглели, потому что они заняли все руководящие посты в странах.

Все комментарии (8)
