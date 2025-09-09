Израиль нанес удар по штабу руководства ХАМАС в Катаре

19:37 9.09.2025

В результате израильского удара по столице Катара Дохе убиты глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС. Channel 12 со ссылкой на израильских чиновников пишет, что они были целями атаки.

При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки во главе с аль-Хайя «пережила покушение». Два источника Reuters в ХАМАС также сообщили, что члены делегации выжили, пишет РБК.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) подтвердили нанесение удара по высшему руководству ХАМАС. «Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации», — говорится в их совместном заявлении.

Операция получила название «Саммит огня». В Дохе проходят переговоры по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС. После ударов они были приостановлены.

По данным Channel 12, перед атакой была проинформирована американская сторона, а также узкий круг израильских министров, но не расширенный кабинет по вопросам политики и безопасности.

Операция «Саммит огня» против представителей ХАМАС в Дохе планировалась Израилем несколько месяцев, в ударе по Дохе задействовали около 15 истребителей, сообщает журналист Армейского радио (Galei Zahal) Дорон Кадош в соцсети Х.

По его информации, была атакована только одна цель, ее поразили более десяти авиабомб с интервалом в несколько секунд. Пилоты приземлились в Израиле, в воздухе проводились дозаправки — Доха находится примерно в 1,8 тыс. км.