Российские хоккеисты обыграли США в четвертьфинале ЧМ

19:37

В матче 1/4 финала чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду США и завоевала путевку в полуфинал. Матч состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Итоговый счет составил 4:3 в пользу россиян.



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Сборная России открыла счет уже на 68-й секунде, автором гола стал Никита Гусев. Также в составе российской команды отличились Михаил Сергачев (16-я минута), Кирилл Капризов (42) и Михаил Григоренко (48). У американцев голами отметились Брэди Шей (23), Ноа Ханифин (46) и Алекс Дебринкэт (58).



Стоп-кадр из видео

Американцы заняли четвертое место в группе А, россияне - были первыми в группе В. На групповом этапе сборная России одержала семь побед из семи возможных, обыграв команды Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Австрии.



Стоп-кадр из видео

Соперник россиян определится позднее. Плей-офф текущего чемпионата мира проводится по новым правилам. Фиксированной сетки решающих игр нет, а команды выстраиваются по рейтингу групповых матчей.

Сборная России получила первый номер посева. С учетом всех раскладов россияне могут сыграть против победителя матча Финляндия — Швеция (21:15 мск), против немцев, если те победят чехов (матч 21:15), а канадцы победят швейцарцев, или же против команды Швейцарии, если те победят канадцев.



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