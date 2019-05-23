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Российские хоккеисты обыграли США в четвертьфинале ЧМ

19:37 23.05.2019

В матче 1/4 финала чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду США и завоевала путевку в полуфинал. Матч состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Итоговый счет составил 4:3 в пользу россиян.


Стоп-кадр из видео

Сборная России открыла счет уже на 68-й секунде, автором гола стал Никита Гусев. Также в составе российской команды отличились Михаил Сергачев (16-я минута), Кирилл Капризов (42) и Михаил Григоренко (48). У американцев голами отметились Брэди Шей (23), Ноа Ханифин (46) и Алекс Дебринкэт (58).


Стоп-кадр из видео

Американцы заняли четвертое место в группе А, россияне - были первыми в группе В. На групповом этапе сборная России одержала семь побед из семи возможных, обыграв команды Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Австрии.


Стоп-кадр из видео

Соперник россиян определится позднее. Плей-офф текущего чемпионата мира проводится по новым правилам. Фиксированной сетки решающих игр нет, а команды выстраиваются по рейтингу групповых матчей.

Сборная России получила первый номер посева. С учетом всех раскладов россияне могут сыграть против победителя матча Финляндия — Швеция (21:15 мск), против немцев, если те победят чехов (матч 21:15), а канадцы победят швейцарцев, или же против команды Швейцарии, если те победят канадцев.


Стоп-кадр из видео

Темы: Хоккей в России, Сборная России по хоккею
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 00:20
Гость: Пробегающий

Да с реализациями голевых моментов была невезуха. Не то что в матче со Швецией. Похоже полуфинал для российской сборной будет легче чем четвертьфинал. И это обнадёживает...
23.05.2019, 23:26
Гость: ты серьезно

Ну все Россия вмешалась в выборы США.Ну пусть радуются Кубку Стэнли.
23.05.2019, 21:53
Гость: Иван простак

Неё.....ну так нельзя. Овечкин вытащил вратаря из ворот, тот завалился полворот пустые и...... раз не попал, два не попал. Орлов совершил шикарный проход прямо из защиты, обвёл всю команду, вышел один на один и ... не забил. Овечкин не перебросил через руку лежащего вратаря. Малкин даёт из-за ворот на Дадонова. Бац- во вратаря. Вообще сколько раз попали в их вратаря не сосчитать. Просто аттракцион неслыханной щедрости. А третий гол сами привезли. Защитник после их атаки отобрал и раздумывал куда отбросить. Пока думал,обокрали. Короче нашим ничего кроме спокойствия удава не надо. Класса там выше крыши.
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