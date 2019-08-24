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Дисквалифицированный за кокаин Кузнецов согласился вернуть медаль ЧМ-2019

13:32 24.08.2019
Евгений Кузнецов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил российский хоккеист Евгений Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею – 2019 в Словакии. 

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — заявили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF). По итогам турнира в Словакии сборная России выиграла бронзу.

23 августа россиянина отстранили из-за обнаружения в допинг-пробе, взятой во время ЧМ, кокаин. Согласно правилам IIHF, за нарушение антидопинговых правил спортсмен отстраняется и лишается всех очков, призов и медалей, пишут «Известия».

Отстранение Кузнецова, выступающего в составе «Вашингтон Кэпиталз», не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лига сама примет решение по игроку.

Спортсмен признался, что чувствует себя ужасно из-за того, что разочаровал многих людей.

В мае в Сети появилось видео с Кузнецовым, сидящим в номере отеля возле стола, на котором рассыпан белый порошок.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Сборная России по хоккею, События в мире хоккея
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 16:23
Гость: Он как-то

связан с МИДом?
24.08.2019, 14:31
Гость: Иван Иваныч

Вот Кузя. Цена нахождения в НХЛ. "Лучшей Лиги" . Мало того, что полностью потерял способност к импровизации, упала обводка( в 2012 Кузя в одиночку таскал всю молодёжку Канады) так ещё и этот кокаин. Почему то из НХЛ к нам приходят плохие приветы, вроде гарантированного звена провала в сборной. И если раньше провалом и позором в сборной отмечался один Овечкин, показывая чудеса примитивной игры, теперь сюда добавился и Кузя. Короче завязывай с кокаином, возвращайся в Трактор, и начни играть в творческий хоккей. В НХЛ Кузя превращается в кусок мяса, вроде Овечкина.
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