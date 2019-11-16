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Фигуристы из России заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

17:13 16.11.2019

Весь пьедестал на Гран-при России заняли спортсмены из России

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на пятом этапе серии Гран-при, который проходит в Москве. По итогам короткой и произвольной программ он показал лучший результат, набрав 264,45 балла. Александр - серебряный призер чемпионата Европы нынешнего сезона.

Вторым стал его соотечественник Дмитрий Алиев. Судьи оценили его выступления в 259,88 балла. Еще один представитель России Макар Игнатов оказался в тройке лучших с результатом 252,87 балла, сообщают Вести.

Таким образом, весь пьедестал на Гран-при России заняли спортсмены из России.

Темы: Победы российских спортсменов на международных соревнованиях, Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
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16.11.2019, 21:01
Гость: АгентСмит

Вангую допинг скандал через годик-другой, с отьемом медалей!
16.11.2019, 19:20
Гость: Татьяна Алексеевна

Ребята! МОЛОДЦЫ!
16.11.2019, 18:12
Гость: Скептик

Не весь, а мужского турнира.
Ну и что?
Все комментарии (4)
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