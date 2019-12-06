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Британское агентство призвало лишить Россию всех соревнований за допинг

17:50 6.12.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) выступила с призывом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях.

«Мы считаем, что WADA должно ввести тотальный запрет на участие российских атлетов во всех соревнованиях, пока международное сообщество спортсменов, спортивных организаций и болельщиков не будут уверены, что мошенничество такого масштаба полностью исключено, может быть положено начало восстановлению целостности спорта», — говорится в заявлении UKAD, которое приводит РИА «Новости».

Кроме того, UKAD призвала МОК и Международный паралимпийский комитет в полной мере использовать свои полномочия для введения полноценных санкций против России.

В заявлении Антидопингового агентства Великобритании говорится, что они заинтересованы в обеспечении благополучия спортсменов, а fair play (честную игру) считают одним из главных принципов спортивного движения. Британские спортсмены посчитали, что из-за допинг-скандала пострадали люди из разных стран, в том числе и России, поскольку они «пали жертвами угнетающей допинг-системы».

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Кроме того, рекомендации содержали положение о допуске на соревнования только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и о лишении сборной России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства пройдет 9 декабря.

Темы: Великобритания, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 23:14
Гость: для 00---

много раз объяснял таким специалистам как ты-умеешь воровать что бы не попадаться-воруй Умеешь употреблять допинг что бы не спалиться-употребляй Не умеешь тк мозги короткие или не работают-сиди дома пей пиво и смотри по ТВ как другие выступают Нечего на зеркало пенять когда рожа кривая Все эти норвежские астматики Симона и Сирена и другие употребляют свои медпрепараты ЗАКОННО на основании заключения врачей и вполне открыто Пробирки с их мочой не меняют и результаты НЕ подтасовывают Усек разницу надеюсь
06.12.2019, 21:50
Гость: личный опыт

так это просто праздник какой-то ... потихоньку начинают забивать гвозди в крышку гроба профессионального спорта - инкубатор инвалидов.
06.12.2019, 21:47
Гость: личный опыт

особенно Фелпс скоропостижно прекративший карьеру, как только стали разгораться допинговые скандалы. Мой тренер по плаванию еще в середине 70-х годов прошлого века зачитывал нам перевод из американского журнала "Swimming world" где говорилось, что возможности человеческого организма уже исчерпаны и в принципе результаты можно улучшить только целенаправленным получением потомства от лучших пловцов и пловчих.
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