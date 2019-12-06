Британское агентство призвало лишить Россию всех соревнований за допинг

17:50

Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) выступила с призывом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях.

«Мы считаем, что WADA должно ввести тотальный запрет на участие российских атлетов во всех соревнованиях, пока международное сообщество спортсменов, спортивных организаций и болельщиков не будут уверены, что мошенничество такого масштаба полностью исключено, может быть положено начало восстановлению целостности спорта», — говорится в заявлении UKAD, которое приводит РИА «Новости».

Кроме того, UKAD призвала МОК и Международный паралимпийский комитет в полной мере использовать свои полномочия для введения полноценных санкций против России.

В заявлении Антидопингового агентства Великобритании говорится, что они заинтересованы в обеспечении благополучия спортсменов, а fair play (честную игру) считают одним из главных принципов спортивного движения. Британские спортсмены посчитали, что из-за допинг-скандала пострадали люди из разных стран, в том числе и России, поскольку они «пали жертвами угнетающей допинг-системы».

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Кроме того, рекомендации содержали положение о допуске на соревнования только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и о лишении сборной России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства пройдет 9 декабря.