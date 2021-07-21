Новый сезон РПЛ: анонс и фавориты Российской Премьер-лиги сезона 2021/22

11:56 21.07.2021

Новый сезон РПЛ стартует уже 23 июля. Чего стоит от него ожидать, кому пророчат статус фаворита и аутсайдера мы разберёмся в этой статье Сезон РПЛ 21/22: чего ждать от нового чемпионата?

Новый сезон РПЛ стартует уже 23 июля. Чего стоит от него ожидать, кому пророчат статус фаворита и аутсайдера мы разберёмся в этой статье

Сезон РПЛ 21/22: чего ждать от нового чемпионата?

Всего несколько дней остаётся до старта нового сезона РПЛ 21/22. Команды поработали в межсезонье на сборах и усилили составы. Сейчас они полностью готовы к старту чемпионата. Его начало запланировано на 23 июля, и в матче открытия Ростов сыграет с московским Динамо. Однако, складывается впечатление, что сценарий не изменится в сравнении с прошлым розыгрышем. Ведь лучшие БК опять считают Зенит главным фаворитом. Смогут ли другие гранды российского футбола составить конкуренцию питерскому клубу? Кто из команд является главным аутсайдером сезона? Об этом мы поговорим в сегодняшнем материале.

Новички и вылетевшие команды



Прошлый сезон был максимально насыщенным и интересным в плане борьбы за чемпионский титул и попадание в еврокубки. Интрига держалась вплоть до последнего тура. Не менее интригующе дела обстояли и в нижней части турнирной таблице. Ведь Ротор до последнего вёл борьбу за выживание с тульским Арсеналом и Уфой, но всё же не смог сохранить прописку в элите, финишировав на предпоследнем месте в таблице и отстав от спасительной зоны всего на 1 очко. Компанию волгоградскому клубу составил Тамбов, который занял последнюю строчку в таблице. Однако, ситуация здесь гораздо печальнее. Ведь эта команда и вовсе прекратила своё существование по окончании прошлого сезона.

Что же касается новичков, то повышение в классе смогли заработать Крылья Советов и Оренбург, но РФС принял решение не выдавать Оренбургу лицензию на участие в новом сезоне РПЛ. Это связано с тем, что домашняя арена клуба не соответствует требованиям регламента. В результате место оренбуржцев в элите российского футбола занял Нижний Новгород, финишировавший на третьей строчке в ФНЛ. Для нижегородцев, к слову, это будет первый в истории сезон в Российской Премьер Лиге.

Фавориты сезона РПЛ 21/22



Расписание матчей уже известно, что позволило букмекерам сформировать более точную картину касательно фаворитов нового чемпионата.

Все они сходятся на том, что золотые медали снова завоюет Зенит. При этом питерцам прогнозируют и самую высокую результативность, наряду с надёжной обороной.

Полная же пятёрка претендентов на победу выглядит следующим образом:

• Зенит – 1,55;

• Спартак – 4,74;

• Локомотив – 12,50;

• ЦСКА – 15;

• Краснодар – 15.

Фаворитом подопечные Сергея Семака букмекеры считают и в розыгрыше Кубка России.

Андердоги сезона РПЛ 21/22

Вряд ли кого удивит тот факт, что главными претендентами на понижение в классе, по мнению букмекеров, считают новичков, а именно Крылья Советов и Нижний Новгород. У нижегородцев есть огромные финансовые проблемы, ввиду чего вылет этого клуба считается почти предрешённым явлением. Некоторые букмекеры предлагают даже поставить на то, что НН выступит хуже Тамбова и не сможет выиграть ни одного матча. У Крыльев ситуация значительно лучше, и команда имеет больше шансов на сохранение прописки в элите, но для этого придётся работать в каждом матче.

Полный список кандидатов на вылет и коэффициентов на это событие имеет следующий вид:

• Нижний Новгород – 1,65;

• Крылья Советов – 3,70;

• Уфа – 3,70;

• Арсенал Тула – 3,70;

• Химки – 6,50.

Фавориты бомбардирской гонки сезона 21/22



В прошлом сезоне мы видели великолепную гонку форвардов. Артём Дзюба в последнем туре смог оформить покер, что позволило ему обойти одноклубника Сердара Азмуна на 1 мяч и забрать себе «Золотую Бутсу». Два нападающий питерского Зенита являются фаворитами и в этом году:

• Сердар Азмун – 3,70;

• Артём Дзюба – 4,50;

• Джордан Ларссон – 8,20.

Заключение



У болельщиков и экспертов достаточно большие ожидания от нового сезона. Уже делаются прогнозы на матчи первых туров, и все мы с нетерпением ждём их начала. Верим, что очередной чемпионат окажется очень зрелищным, и подарит нам не только сумасшедшую интригу, но и массу сенсаций, наряду с яркими матчами и удачными играми наших клубов на еврокубковой арене!

