Пловец Евгений Рылов назван спортсменом года в России

Спортсмен 2021 года Евгений Рылов

Отечественный пловей Евгений Рылов, завоевавший на Олимпийских играх в Токио две золотые медали, назван спортсменом года России. Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год состоялась в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В женской категории нагарду получила чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.  Рашина является двукратной олимпийской чемпионкой Токио, а также первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России. 

Тренером года стал старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Глотов. Его ученица - двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве Софья Великая. Под его руководством на Играх в Токио Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина завоевали "золото" в командных соревнованиях, Позднякова стала чемпионкой в личном турнире.

В номинации "Эпоха в спорте" награду получил апрезидент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта проводится Минспортом России ежегодно с 2010 года.

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