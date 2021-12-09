Пловец Евгений Рылов назван спортсменом года в России

07:55 9.12.2021

Отечественный пловей Евгений Рылов, завоевавший на Олимпийских играх в Токио две золотые медали, назван спортсменом года России. Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год состоялась в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В женской категории нагарду получила чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Рашина является двукратной олимпийской чемпионкой Токио, а также первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.

Тренером года стал старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Глотов. Его ученица - двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве Софья Великая. Под его руководством на Играх в Токио Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина завоевали "золото" в командных соревнованиях, Позднякова стала чемпионкой в личном турнире.

В номинации "Эпоха в спорте" награду получил апрезидент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта проводится Минспортом России ежегодно с 2010 года.