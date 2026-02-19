Россия получила первую медаль на Олимпийских играх 2026 года

20:05 19.02.2026

Ски-альпинист Никита Филиппов занял второе место в спринтерской гонке и принес России первую медаль на Олимпийских играх 2026 года, сообщает ТАСС.

Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль, преодолевший дистанцию за 2 минуты 34,03 секунды. Филиппов отстал от него на 1,52 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме (отставание - 2,31 секунды).

Филиппову 23 года. На чемпионате мира 2025 года он занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте, эти медали стали для него первыми на соревнованиях подобного уровня.

Ски-альпинизм впервые представлен на Олимпийских играх. Филиппов является единственным представителем из России, который смог отобраться на Олимпиаду в этом виде спорта.

Всего на Игры в Италии были допущены 13 атлетов из России. Они принимают участие в нейтральном статусе. Шансы на медаль сохраняют фигуристка Аделия Петросян, которая позднее в четверг представит произвольную программу, конькобежка Анастасия Семенова (масс-старт с ее участием пройдет 21 февраля), а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые 21 и 22 февраля соответственно выступят в марафоне. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.