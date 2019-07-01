Петр Мамонов: «Делайте праздник из каждого события!»

Кем только не был в прошлом этот удивительный человек

Лидер московского андеграунда 80-х, он был и банщиком, и лифтером, и завотделом писем в журнале «Пионер», и рабочим в продуктовом магазине. Но известен он прежде всего тем, что является основателем группы «Звуки Му». Другая значимая грань его таланта проявляется великолепными актерскими работами – каждый фильм с его участием становится культурным явлением.

Пётр Николаевич родился 14 апреля 1951 года в Москве. Его отец был инженером, мама переводчицей со скандинавских языков. Детство будущий музыкант провёл в Большом Каретном переулке, в том же дворе, где вырос Высоцкий.

Его яркие артистические способности проявились рано – Петр был отчислен из двух школ за то, что «устраивал цирк». Например, в одной школе он организовал взрыв возле кабинета химии.

Мамонов с раннего детства любил танцевать, исполнял шейк, рок-н-ролл, твист, уже в школьные годы демонстрировал невероятную пластику. Он страстно увлекался музыкой, но если большинство советских рокеров выросли на «Битлз», то Мамонову нравились представители «чёрной» Америки: Майлс Дейвис и Айк Тёрнер. Их творчество, как утверждают биографы, и повлияло на его становление как музыканта.

Хулиган и стиляга

В юности Пётр вращался среди московских хиппи, хотя относился к их идеалам скептически и даже дрался с ними. Однажды на него напали с напильником и пробили грудную клетку в области сердца. К счастью, врачи спасли Мамонова, и после нескольких хирургических операций он вышел из комы.

Подростком он одевался как стиляга, а в качестве самовыражения порой использовал весьма нестандартные средства – например, ходил с ручкой от унитаза вместо серьги.

Безудержное стремление к эпатажу заставляло Петра совершать необычные поступки: гуляя по парку, он разбегался и делал вид, что на полном ходу врезается в стену, – а потом наблюдал, как вокруг него собираются люди. Чтобы избежать армии, притворялся сумасшедшим – прошел обследование в психиатрической лечебнице и был признан негодным к службе. Примерно в то время он подружился с коллекционером грампластинок Артёмом Троицким, сыгравшем в его карьере немаловажную роль.

Петр Мамонов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Поиски себя

После школы Пётр Мамонов учился в полиграфическом техникуме, потом поступил в Московский государственный университет печати на редакторский факультет, но продержался лишь три курса. Музыкант не любит вспоминать те времена. Может быть, потому, что в то время он надолго отошел от своей любимой музыкальной деятельности. Будущий актер менял профессии, как перчатки – пробовал себя в роли наборщика в типографии, корректора и заведующего отделом писем в журнале «Пионер». Потом устраивался банщиком-массажистом, грузчиком в продуктовом магазине, кочегаром в бойлерной, и наконец, переводчиком датской, норвежской и шведской поэзии.

Потом Мамонов поселился в коммунальной квартире в Чертаново, нередко голодал, но активно писал стихи. «Немножко грустноватые песни у меня выходили. Ну, такие. Что ж делать», – вспоминал музыкант. Накопив достаточно материала, он пригласил в гости Троицкого, ставшего к тому времени известным критиком, и под гитару спел свои удачные вещи.

Именно после этого Мамонов решил создать собственную рок-группу, и на свет появились «Звуки Му».

Превратности личной жизни

О том времени жизни Мамонова, когда он учился в университете, известно крайне мало. Приблизительно в середине 70-х он женился на некой девушке, у них родился сын, однако брак быстро распался.

В силу сложного характера Петр Николаевич ни на одном месте работы долго не задерживался, а проблемы с алкоголем и финансовые трудности усиливали и без того депрессивное настроение. Некоторое время в 1979 году он жил с преподавательницей иностранных языков Ольгой Гороховой, но и этот роман оказался недолгим. Вот как Ольга написала о том периоде в своих мемуарах: «Петя сидел дома, часто надевал наушники и с дурной мордой слушал Weather Report. Мне тогда всё время снилось, что я от него убегаю, улетаю куда-то наверх, а он меня ловит и тянет вниз».

Но постепенно личная жизнь наладилась. В 1982 году Мамонов женился на танцовщице кордебалета Ольге, которая родила ему ещё одного сына. Наконец, помимо надежного тыла, музыкант обрел творческую поддержку. После ухода из группы друга Петра Липницкого Ольга Мамонова взяла на себя функции директора, и ей, кроме того, поручили заниматься оформлением сцены и созданием декораций. С тех пор прошло много лет, но жена по-прежнему является менеджером его сольных выступлений.

Петр Мамонов. Фото с сайта kinocosmos.com



Смесь шута и пьяницы

В начале 1984 года «Звуки Му» впервые выступили на большой сцене. На концерт пришли видные деятели московского андерграунда. Троицкий в книге «Back in the USSR» так описал происходящее: «Пётр оказался крайне буйным, эпилептическим шоуменом; представлял самого себя, но в немного гиперболизированном виде: смесь уличного шута, галантного подонка и беспамятно горького пьяницы. Он становился в парадные позы и неожиданно падал, имитировал лунатизм и пускал пену изо рта».

Начиная с 1987 года Мамонов активно гастролировал. С началом перестройки советские рокеры получили больше свободы, и «Звуки Му» объездили страну от Харькова до Владивостока. Выступлениям всюду сопутствовал успех. Вернувшись, Мамонов сыграл небольшую роль в фильме «Игла».

Троицкий свёл Мамонова с английским продюсером Брайаном Ино, который удивился столь необычному творчеству, предложив выпуск альбома и зарубежный тур. После чего коллектив надолго покинул страну: последовали туры по Франции, Германии, Великобритании, США. «Звуки Му» распадались, собирались снова. Формально они существуют по сей день, но не как группа, а скорее как сольный авторский проект Мамонова.

Легендарный «Остров»

Помимо музыкальной деятельности, Пётр Мамонов известен как актёр театра и кино. Среди фильмов, где он играет главные роли – работы режиссёра Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

Также он, после долгих уговоров, снялся в фильме Сергея Лобана «Пыль», сыграв профессора, проводящего психические эксперименты над людьми. Фильм получил множество премий в области независимого кино. Позже актер сыграл еще в одном замечательном фильме Лобана, «Шапито-шоу». Но самый большой успех выпал на долю «Острова», в котором он играет отца Анатолия, старца в монастыре. Многие считают, что в этом фильме Мамонов сыграл самого себя.

На церемонии вручения «Золотого орла» актер шокировал публику, появившись на сцене в простой вязаной кофте, потёртых джинсах и дешёвых кроссовках. Получая награду, произнёс обличительную речь – назвал ажиотаж вокруг фильма «Остров» нездоровым, затронул тему проблемы рождаемости, китайской экспансии в Россию и безразличия к повседневному горю. Эта речь подверглась серьезной цензуре в трансляции по российскому телевидению.

Так или иначе, после «Острова» популярность Мамонова возросла, его персоной заинтересовались многие люди, которые до этого вообще не знали о существовании такого артиста и «Звуков Му». Если раньше о его творчестве было известно лишь меломанам, теперь оно увлекло самые разные слои населения, от любителей авангардного искусства до православных верующих. Возникшую в те годы эйфорию вокруг Мамонова хорошо описал Артемий Троицкий: «Пете не позавидуешь. Самое ужасное, что, когда фильм получил какое-то благословение от Русской православной церкви, в деревню, где он живёт, потянулись хромые, слепые, сирые и убогие – в искренней надежде, что он их вылечит».

Петр Мамонов, фильм «Царь». Фото с сайта kino-teatr.ru

Борьба с зеленым змием

Мамонов всегда был известен своим пристрастием к алкогольным напиткам, ярким подтверждением чему может являться песня «Звуков Му» «Бутылка водки». Олег Коврига, занимавшийся менеджментом «Звуков Му», вспоминал в 2006 году: «По количеству организованных квартирников и выпитого на них алкоголя мы с Петей были явными чемпионами города Москвы».

Впоследствии Мамонов стал православным христианином. По утверждению самого актера, после обращения в христианство он отказался от употребления алкоголя и марихуаны.

Но несмотря на твёрдое решение отказаться от алкоголя, Петр Николаевич по-прежнему испытывал тягу к спиртному, что, конечно, плохо сказывалось на подорванном здоровье. На одном из спектаклей в 2003 году он упал прямо на сцене и в коме был доставлен в больницу, где прошёл курс реабилитации от алкогольной зависимости. Переживания по этому поводу отразились в изданном тогда же альбоме «Великое молчание вагона метро», в котором Мамонов читает белые стихи в окружении звуков метрополитена.

Кабачки и закорючки

Поскольку уже много лет музыкант живет деревне Ефаново и лишь временами приезжает в Москву, многие заподозрили его в намеренном отшельничестве. Однако сам артист уверяет, что он никуда не убегал, более того, любит бывать в Москве… Но и к деревенской глуши Мамонов давно привык – к тому же рядом с ним сын и любимые внуки.

Он не стремится быть похожим на сегодняшних артистов, готовых на всё в погоне за вечной молодостью и которым на вид непонятно сколько лет. «Бывает, смотрю на Эдиту Пьеху и думаю: сколько же ей лет, как удалось так удивительно хорошо сохраниться? – рассуждает Петр Николаевич. – Я сохранился хуже. Мог бы, конечно притвориться, сделать подтяжки, вставить зубы. Но зачем? Сниматься в рекламе? Нет, мне есть чем заняться».

И пусть у него сегодня нет сил скакать по сцене, как в былые годы, заняться ему действительно есть чем. Каждый день приносит свои радости, не случайно один из мамоновских афоризмов звучит так: «Делайте праздник из каждого события!» Он и сам старается так жить – удивляется тому, как быстро растут кабачки в огороде, радуется маленьким внукам – вчера дрались, сегодня обнимаются. Читает Евангелие, и в книгах святых отцов ищет ответы на свои вопросы. К примеру, труды преподобного Исаака Сирина изучает больше десяти лет и часто приводит отрывки оттуда в своих «Закорючках» – книжечке с детским названием и детским же оформлением.

«Закорючки» не дневниковые записи Петра Николаевича и не стихи в прозе. Это действительно «закорючки», воспроизводящие внутренний мир человека, по-детски воспринимающего жизнь. На вопрос о том, почему он сейчас редко снимается в кино, Мамонов отвечает: «Меня сегодня если и приглашают, то играть однозубых маньяков-убийц, ангелов смерти… Я предпочитаю молчать год, чем делать что-то быстро, лишь бы денег заработать».

Цитата: «Законы духовной жизни очень строгие – это как в физике. Или как в математике».

