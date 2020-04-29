Неподражаемая Елена Воробей

Она относится к немногим женщинам, которые умеют смеяться над собой

А также – смешить других и воспринимать всё происходящее в жизни сквозь призму юмора.

Елена совершенно уникальное явление шоу-бизнеса: и пародист, и актриса, и певица. Но прежде всего обаятельная стильная женщина и замечательная мама.

Елена Лебенбаум, которую страна знает как Елену Воробей, родилась 5 июня 1967 года в Бресте. Ее отец всю жизнь проработал слесарем в ЖЭКе, мать работала монтажницей и швеей.

Детство Лены прошло недалеко от Брестской крепости. «Хулиганистая крепостная девчонка», – именно так Воробей характеризует себя в детские годы. Высокие деревья и заборы – главные воспоминания тех лет. Способности к пародированию проявились у неё в школе, учителя оказались первыми персонажами для пародий. На переменах одноклассники приходили в восторг от того, как Лена воспроизводила походки и голоса педагогов.

Фото с сайта svadba-vdonsk.ru

Поиски себя

Она всегда хотела стать только артисткой. Родители же видели в старшей дочери учительницу музыки и после восьмого класса перевели девочку в музучилище. Тогда Елена впервые оказалась в Ленинграде. Влюбившись в этот город, она решила – учиться будет именно в Ленинградском театральном институте – ЛГИТМиКе. Но первое поступление в театральный институт Елена успешно провалила. Родители сказали: «Мы же тебя предупреждали, что туда берут только по блату, и не надо тратить деньги на эти поездки». Так будущая звезда была лишена финансирования на следующий год. Чтобы заработать денег на дорогу, стала убирать подъезды, собрала нужную сумму и опять поехала поступать. На второй год тоже провалилась, и к третьему поступлению, как она признаётся, несколько пала духом. Не представляла, что будет делать, если снова провалится. И поступила!

В 1991 году Воробей появилась на конкурсе актерской песни имени А.А. Миронова. Она нацепила на голову смешную клоунскую шапку, прихватила потёртый саквояж, заполненный разноцветными «боа» из мочалок и вышла на сцену под музыку из фильма Боба Фосса «Кабаре». Лена не стремилась подражать несравненной Лайзе Минелли, наоборот, спела знаменитые шлягеры в собственной манере.

Жюри встретило её выступление с негодованием, ни о какой премии не могло быть и речи. Но вот публика необычно тепло приняла молодую актрису, и Елена получила приз зрительских симпатий.

Еще в студенческие годы Елена начала работать в ленинградском театре «БУФФ», где познакомилась с Юрием Гальцевым и Геннадием Ветровым. По словам артистки, «это уникальный театр, первый театр-кабаре». Там у неё была возможность играть в драматических спектаклях, петь и делать пародии. Тогда же у Воробей начались «разногласия с собственной фактурой». Найти свой жанр оказалось нелегко – хотелось стать и клоуном, и актрисой, и певицей.

Свои способности Елена смогла продемонстрировать в 1993 году на Всероссийском конкурсе «Ялта – Москва – Транзит» – она появилась на сцене в школьной форме, с косичками и бутербродом в руке. И стала обладательницей Гран-при и специального приза 1 канала. Кроме того, получила приз зрительских симпатий.

Фото с сайта relax.ngs42.ru

После нескольких лет упорной работы наконец-то распахнула свои широкие объятия и Москва. Владимир Винокур искал в свой Театр пародий актрису, которая бы и пела, и пародировала, и прекрасно двигалась и при этом не боялась быть смешной. Такой универсальной артисткой могла быть только Воробей. С тех пор работа закипела: первые пародии на большой сцене, съёмки в «Аншлаге», концерты перед огромной аудиторией в разных городах и странах. За несколько лет Воробей объездила с гастролями полмира.

«Приличного мужчину найти сложно»

О личной жизни Елены каких только сказок не сочиняли. И в романе с Юрием Гальцевым ее обвиняли, и за Сергея Челобанова замуж выдавали.

Первым мужем Елены стал актер Андрей Кислюк, с которым Воробей прожила немало лет в законном браке, но так и не смогла родить ему ребенка. Их брак рухнул на седьмом году жизни – Андрей закрутил роман с молоденькой актрисой, а Елена, как в анекдоте, узнала об этом последней. Она так переживала, что, по ее собственным словам, испытывала настоящую физическую боль. Но терпела, убеждая себя, что у Андрея это временно. Однако потом всё же попросила его уйти. Привычный мир рухнул, артистка перестала ходить на работу в театр, находя утешение лишь в алкоголе. Потом муж вернулся, Елена его простила, но в отношениях что-то сломалось, самое главное из них ушло.

Вспоминать бывшем супруге знаменитость старательно избегает. Ведь из-за него она бросила Петербург и все имущество, сбежав в Москву. Именно он стал причиной, по которой Воробей не то что о замужестве, а о мужчинах вообще долгое время слышать не хотела. До тех пор, пока в ее жизни не появился человек, ставший отцом ее долгожданного ребенка. Узнав, что Воробей ждет малыша, бизнесмен Игорь честно сказал, что будет помогать ей и не отказывается от отцовства. Но совместная жизнь у них не сложилась. Однако, по словам артистки, дочка София любит папу, который иногда навещает ее.

Несмотря на то, что всю жизнь Воробей привыкла рассчитывать только на себя как в финансовом, так и в социальном плане, она вскоре снова решилась на отношения – на сей раз ее возлюбленным стал Александр Калищук. Они познакомились, когда Саша пришел в коллектив Лены работать звукорежиссером. Вначале артистка никак не реагировала на новичка. Все изменилось, когда у Александра внезапно открылся певческий талант. После концерта в рамках гастрольного тура Елена со своей командой отправилась в караоке-бар. Именно там Александр привлек ее внимание. На тот момент романа между ними не возникло – Александр был женат. Но даже это обстоятельство его не остановило, он развелся, чтобы связать свою жизнь с любимой женщиной.

«Приличного мужчину сейчас найти очень сложно. Они как динозавры – их откапывать надо», – говорит звезда. Но с Александром Елене Воробей очень повезло. С ним ей легко, она может расслабиться и быть собой, не актрисой, а просто женщиной. Александр стал первым представителем сильного пола в жизни артистки, который моет за собой посуду. Она призналась, что когда видит его за этим занятием, всегда обнимает и говорит: «Можно смотреть бесконечно на воду, на огонь, на то, как выдают зарплату. А еще на мужчину, который наводит в доме порядок».

Фото Сергея Демьянчука с сайта botinok.co.il

Сегодня артистка не загадывает, сколько продлится их совместная жизнь, просто хочет, чтобы рядом был любящий и надежный мужчина. Такой, как Александр.

Роковая клоунесса

Для артистки уход за собой служит лишь приятным дополнением к событиям жизни. Елена знает – любая женщина хорошеет, когда влюблена, и тем более любима ответно. Тогда, невзирая на любые трудности, она всегда найдет время и деньги, чтобы следить за собой. Ну а что же делать, если любви в данный момент нет? Всё равно, считает Воробей, это чудесное состояние влюбленности надо в себе как-то поддерживать искусственно, чтобы не терять форму.

К мезотерапии и пластике звезда относится положительно. К примеру, она дважды увеличивала грудь. В итоге ее бюст стал на два размера больше, чем был от природы, а артистка с превеликим удовольствием пополнила собой ряды секс-бомб отечественной эстрады. И пусть завистники твердят, что совместить амплуа клоунессы и роковой дамы у Воробей не очень получается. Сама Елена так отнюдь не считает. «Теперь я с удовольствием ношу нарядные платья. Они наконец-то сидят на мне хорошо. Об этом я мечтала с детства», – призналась юмористка.

Она не только улучшила свою внешность с помощью хирургии, но и активно занимается фитнесом – и дома, и в спортзале. Воробей считает, что волей не волей нужно соблюдать дисциплину, чтобы поддерживать фигуру в тонусе. Кроме того, как любая женщина, которая следит за собой, она любит посещать салоны красоты, особенно делать там массажи.

Определенный режим питания тоже важен. Артистка исключила из рациона соленое, а сладкое, к счастью, она никогда особо не любила. Старается после шести вечера не подходить к холодильнику, что, конечно, весьма сложно при ненормированном актерском графике. Но красота ведь требует жертв!

Квартира с дизайном и воробьями

Жилье в Москве Елена смогла купить только после нескольких лет напряженных гастролей. До этого жилищные условия артистки оставляли желать лучшего. А вот свою нынешнюю квартиру она постаралась сделать максимально комфортной. Когда дом достроили, пародистка решила обратиться к профессиональным дизайнерам. Но поскольку их идеи ей показались скучными, она лично взялась за планировку. Проштудировала множество книг по дизайну и применила на практике. Результатом осталась полностью довольна.

Особая ее гордость – детская комната для дочери. На ее обустройство Воробей потратила две недели. В итоге получился настоящий замок принцессы, с витражами и подсветкой.

Фото Сергея Демьянчука с сайта botinok.co.il

В квартире Елены несколько тихих зон, где можно отдохнуть от суеты. По всему дому расставлены скульптуры собачек и воробьев. Их у певицы несколько десятков.

«Воробьев мне стали дарить поклонники из-за фамилии, – рассказала пародистка. – А собак я люблю с детства. Но из-за постоянных гастролей завести живого пса не могу. Поэтому однажды я купила старинную фигурку спаниеля. С него и началась моя коллекция».

Все свободное время артистка посвящает семье, занимается дочкой. Если лето, выбирается на рыбалку, осенью – за грибами. Став успешным и обеспеченным человеком, она продолжает ценить простые радости жизни. Так, рыбалку она просто обожает с самого детства. Папа всегда брал маленькую Лену с собой, научил рыбачить. Сейчас у нее уже есть сундучок с хорошими снастями и наживками. Воробей признается, что именно на рыбалке она может не только отдохнуть по-настоящему, но и что-то сочинить.

Цитата: «Несмотря ни на что, верьте в себя и мечтайте – мечты сбываются».