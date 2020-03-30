Муслим Магомаев: любимец музыки и фаворит судьбы

В 60-е и 70-е годы без него не обходился ни один крупный концерт бывшего СССР

Про него слагались легенды, гуляли самые фантастические сплетни… Поклонницы не только носили на руках самого Магомаева, но однажды доставили на плечах после концерта автомобиль, в котором находился артист, до подъезда гостиницы.

Генсек Леонид Ильич Брежнев уточнял накануне кремлевского сабантуя с песнями и плясками: «А Магомаев будет?» Сам же Муслим Магометович был на удивление сдержан по отношению к своей бешеной популярности, отличался скромностью и даже застенчивостью в общении с окружающими.

Первые успехи

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Его отец Магомет Магомаев, театральный художник, погиб на фронте за две недели до Победы. Мать – Айшет Магомаева (сценический псевдоним Кинжалова), драматическая актриса, сталинская стипендиатка. Дед по отцу – Абдул-Муслим Магомаев – был выдающийся азербайджанский композитор, чье имя носит Азербайджанская государственная филармония, он считается одним из основоположников классической музыки в Азербайджане.

О происхождении своей матери Муслим Магомаев писал, что она родилась в Майкопе, ее отец по национальности был турком, а мать наполовину адыгейкой, наполовину русской. О родословной отца говорил, что мать его была татаркой. Себя же Муслим Магометович всегда считал азербайджанцем, про гражданскую принадлежность уточнял: «Азербайджан – мой отец, Россия – моя мать».

Овдовев, Айшет Магомаева выбрала театральную карьеру и уехала в Вышний Волочёк, оставив сына на воспитание дяде Джамалу Муслимовичу Магомаеву. В 1949 году мальчика отдали в музыкальную школу-десятилетку при Бакинской консерватории. Муслиму внушали, что он должен повторить путь деда: стать композитором и дирижером. Но в доме было много пластинок великих исполнителей прошлого: Карузо, Баттистини, Джильи, Руффо, трофейные фильмы с участием выдающихся певцов и певиц, и парень серьезно «заболел» вокалом. Слушая эти записи, Муслим, как и его великий коллега, американский тенор Марио Ланца, увлеченно вторил пению кумиров...

Когда у племянника в 14 лет внезапно открылся незаурядный голос, дядя был поражен. Об этом случае неоднократно любил вспоминать сам Муслим Магометович: вместо того, чтобы исполнить дома перед гостями на фортепиано классическую пьесу, он вдруг «врезал» каватину Фигаро… С этого момента его судьба была предрешена.

Первое выступление Муслима состоялось в Баку, в Доме культуры бакинских моряков, куда пятнадцатилетний юноша отправился втайне от семьи, которая была против ранних выступлений из-за риска потерять голос. Однако упрямый Муслим решил, что его голос уже сформировался и опасность срыва ему не грозит. После школы Магомаев поступил в Бакинскую консерваторию по классу вокала, которую окончил в 1968 году.

Всесоюзная известность пришла к Магомаеву после его блестящего выступления в Кремлевском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. А 10 ноября 1963 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоялся первый сольный концерт Муслима Магомаева.

В 1963 году певец стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова. Попутно Магомаев продолжал выступать на эстраде, еще не подозревая о том, что она вскоре станет его главным призванием.

В 1964-1965 годах его вместе с несколькими одаренными молодыми певцами из разных уголков СССР направили на стажировку в Италию. В группу, кроме Магомаева, вошли Анатолий Соловьяненко, Николай Кондратюк, Владимир Атлантов.

В 1966 и 1969 годах были организованы гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Директор заведения Брюно Кокатрикс предложил контракт на год, обещая сделать из Муслима звезду международного масштаба. Певец всерьез рассматривал такую возможность, но вмешалось Министерство культуры СССР, мотивировав отказ тем, что молодой артист должен выступать на правительственных концертах.

Несостоявшийся эмигрант

Как ни странно, стремительная карьера певца едва не была прервана. В конце 1960-х, узнав, что Ростовская филармония испытывает финансовые трудности (у ансамбля донских казаков не было даже приличных костюмов для намечавшихся гастролей в Москве), Магомаев согласился помочь и выступил на переполненном местном стадионе, вмещавшем 45 тысяч человек. Планировалось, что артист выйдет только в одном отделении, однако он провел на сцене более двух часов. За это ему заплатили 606 рублей вместо 202-х, которые были тогда положены по закону. Администраторы заверили, что такая ставка одобрена Министерством культуры, но все оказалось не так. Концерт в Ростове-на-Дону стал поводом для возбуждения уголовного дела по линии ОБХСС. Когда об инциденте сообщили выступавшему в «Олимпии» Магомаеву, эмигрантские круги предложили ему остаться. Однако певец предпочел вернуться в СССР, так как понимал, что рискует поставить под удар родственников и лишиться многомиллионной советской аудитории слушателей.

Последующее разбирательство не выявило никакой вины Магомаева, расписавшегося за гонорар в официальной ведомости. Тем не менее, Минкультуры запретило ему выступать с гастролями за пределами Азербайджана.

Эта опала закончилась внезапно. Сработала сумасшедшая популярность артиста. Председатель КГБ Андропов лично позвонил Фурцевой и потребовал обеспечить явку Магомаева на концерте по случаю юбилея ведомства, заявив, что по их линии у него «все чисто». Чиновнице оставалось только подчиниться.

В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получил первую премию. Вскоре в Каннах ему вручили «Золотой диск» за многомиллионные тиражи грампластинок. То же самое повторилось в следующем году.

В 1973-м в возрасте всего 31 года Магомаев получил звание Народного артиста СССР, последовавшее за званием Народного артиста Азербайджанской ССР.

Искусство, покорившее сердца

Голос Магомаева – красивейший проникновенный баритон – остался на многочисленных записях. В репертуар певца (более 600 произведений) входили классические арии, романсы, итальянские песни и, конечно же, эстрада. Магомаев работал с такими популярными композиторами, как Арно Бабаджанян, Александра Пахмутова и другими. Многие хиты были написаны специально «под него». Магомаеву было позволено исполнять со сцены практически все: твист, рок-н-ролл, поп-музыку «капиталистических» авторов. В популяризации этого пласта мировой музыкальной культуры ему тогда не было равных. Уже уйдя со сцены, Муслим Магометович много раз объяснял решение отдать себя эстраде тем, что не пожелал остаться на всю жизнь «прикованным к галере оперного искусства». В наши дни его позиция иногда подвергается критике со стороны коллег баритона, считающих, что он неправильно распорядился своим колоссальным даром. Например, так считает Дмитрий Хворостовский.

И, тем не менее, Магомаев и эстрада словно были созданы друг для друга. Кроме прекрасной техники, артист обладал чрезвычайно выигрышной сценической внешностью и манерами. Элегантный, красивый, стройный и подтянутый, с царственной осанкой, он при появлении на эстраде моментально завладевал вниманием любого зала. Женщины всегда открыто боготворили его. Немаловажно и то, что, будучи артистом высокой художественной культуры, Магомаев прекрасно понимал национальную специфику любой песни: русской, итальянской, немецкой, французской, американской, азербайджанской…

Он также снялся в фильмах «Низами», «Поет Муслим Магомаев», «Москва в нотах», сочинил около 20 песен, музыку к фильмам, театральным постановкам, стал автором и ведущим цикла телепередач о звездах мировой оперы и кино. А о судьбе и жизни своего кумира, американского тенора Марио Ланца Магомаев даже написал книгу «Великий Ланца».

Память и памятники

В 1998 году Муслим Магометович принял решение завершить творческую деятельность. Последние годы жизни он провел в Москве, неизменно отказываясь от концертных выступлений. Рисовал, вел переписку с поклонниками через персональный веб-сайт в Интернете. Артист считал: «Каждому голосу, каждому таланту Бог определил определенное время, и перешагивать его не нужно». Кстати, с голосом у вокалиста проблем никогда не было, несмотря на то, что Муслим Магометович был страстным курильщиком и «высаживал» по три пачки на день, дымя даже в прямом эфире на своих передачах. Несколько раз, правда, ему пришлось почистить связки.

Легендарный артист скончался на руках своей жены, оперной певицы Тамары Синявской, 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет от ишемической болезни сердца. 29 октября 2008 года в Баку, в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (старшего), состоялась церемония прощания. В тот же день певец был погребен на Аллее почетного захоронения рядом со своим дедом. Проститься с Магомаевым пришли тысячи людей. Гроб вынесли под мотив написанной и исполненной когда-то Магомаевым песни «Азербайджан». В траурной процессии приняли участие президент страны Ильхам Алиев, Тамара Синявская и дочь артиста Марина, прилетевшая из США.

22 октября 2009 года состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву на его могиле. Артист на нем изображен в полный рост. Белый мрамор доставили специально с Урала. На доме, где проживал певец, прикрепили мемориальную доску. Одна из школ столицы Азербайджана была названа именем Магомаева. Но и столица России не забыла своего любимца. 15 сентября 2011 года был торжественно открыт памятник Муслиму Магомаеву в сквере по Леонтьевскому переулку, напротив здания посольства Азербайджана в Москве.

Фото с сайта magomaev.info