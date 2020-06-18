Скарлетт Йоханссон: «Моя любимая одежда – джинсы и футболки!»

Она не устает удивлять поклонников, покоряя всё новые кинематографические высоты

Ее талант стал по-настоящему раскрываться в двухтысячные годы. Сегодня она - одна из самых талантливых актрис Голливуда. Режиссеры говорят о Йоханссон, что она умна не по годам, даже больше того — мудра, поэтому умеет радоваться жизни и забывать о печалях. Но главное ее достоинство всё-таки не ум, а завораживающая красота.

Скарлетт родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Родители назвали дочку в честь Скарлетт О'Хары – героини романа «Унесенные ветром». В восемь лет мама отдала малышку в театральный университет, уже через полгода обучения Скарлетт перевели на курсы взрослых актеров, и вскоре она начала играть на театральной сцене. Когда ей было десять, она исполнила первую кинороль – Лоры Нельсон в фильме «Норт». Дальше ее карьера шла по нарастающей, причем в творческом багаже Скарлетт накапливались как очень интересные, так и проходные работы.

Талант Скарлетт Йоханссон помогла раскрыть лента Софии Копполы «Трудности перевода», вышедшая в 2003 году. Эта меланхоличная история двух одиночеств стала открытием года. София Коппола утверждала, что она взяла Скарлетт из-за ее «невозможно спокойного, мудрого взгляда 30-летней, много пережившей женщины». Из-за этого ли взгляда ее полюбил и Вуди Аллен, в чьих фильмах она позже блистала, или из-за иных ее качеств, сказать сложно.

Вот лишь малая толика фильмов, запомнившихся зрителям искренней игрой Скарлетт: «Еще одна из рода Болейн», «Матч Пойнт», «Престиж», «Вики, Кристина, Барселона». Скарлетт одинаково хороша и в боевиках, и в драмах, и в комедиях. Актриса неоднократно признавалась, что ее идеал – Мэрилин Монро. Что ж, она и сама неплохо справляется с ролью блондинки, излучающей внутреннее сияние.

«Хочу простого счастья»

Романы Скарлетт с Джаредом Лето и Бенисио дель Торо послужили пищей для многочисленных сплетен, также актрисе приписывали близкую связь с Марком Уолбергом и Джастином Тимберлейком.

В 2008-м актриса, видимо, настолько влюбилась, что решилась на серьезные отношения – объявила о помолвке с Райаном Рейнольдсом. Их свадьба состоялась 28 сентября 2008 года, но уже в 2010-м было объявлено о разводе.

«Я только с виду такая легкомысленная, – призналась тогда Йоханссон. – А на самом деле очень впечатлительная и ранимая. Слова «семья», «любовь», «верность» для меня не пустое место. Поэтому никогда не думала, что мое замужество продлится всего два года».

К счастью, до депрессии дело не дошло, поскольку актриса заметила: когда начинают интенсивно работать мышцы, не до плохих мыслей. Она практически поселилась в спортзале, избавилась от лишнего веса и перестала переживать.

А потом с новыми силами ринулась навстречу приключениям. Первым в ее сети попал Шон Пенн. Вскоре парочка улетела на на уик-энд в Мексику, потом и вовсе перестала разлучаться – Йоханссон переехала в особняк Шона в Малибу. Влюбленные неоднократно становились героями скандалов. Например, из-за некорректного поведения на ежегодном ужине в Белом доме, где Скарлетт с Шоном вели себя чересчур развязно. Но через три месяца актриса покинула Шона – он оказался не тем мужчиной, с которым можно было строить планы на будущее.

После этого таблоиды приписывали Скарлетт бесчисленных кавалеров – быть может, половина из них и является домыслом журналистов, но, как известно, дыма без огня не бывает. Джозеф Гордон-Левитт, Джастин Барта, Киран Калкин, Брэдли Купер – вот неполный список сраженных ее чарами. Единственная связь, которую звезда не отрицала, – с рекламным агентом Нейтом Тейлором. Как говорили в окружении актрисы, у Тейлора были серьезные намерения. Но вскоре звезда выставила кандидата в мужья за дверь.

Отвлечься от грустных мыслей Скарлетт предпочла в Париже. Заодно она решила там же обзавестись тату в виде подковы – на счастье. По слухам, именно мастер, который делал ей татуировку, познакомил актрису с одним из своих клиентов – Роменом Дориаком.

Руководитель креативного агентства вполне вписался в критерии звезды, поскольку он человек творческий, любит музыку и совсем не ревнив. И теперь большую часть свободного времени актриса проводит в Париже. Благодаря Дориаку она стала проще смотреть на многие вещи. Теперь ее можно увидеть на улицах Парижа в шлеме – они с Дориаком любят гонять на скутере, – или в обычном супермаркете, где она выбирает артишоки на ужин. «Я устала от звездной жизни. Хочу простого женского счастья с простым человеком», – призналась актриса.

Ромен подарил ей кольцо с бриллиантами и сделал предложение. Однако Йоханссон не торопится снова выходить замуж.

Красная помада, шпильки и пижама

Еще на заре карьеры актриса определилась со стилем – он довольно сдержанный. На ней редко можно увидеть космические расцветки и ультра-«продвинутые» дизайнерские творения. Ее стиль более классический и утонченный.

Интересно, что Скарлетт вовсе не считает себя привлекательной. Так, однажды она заявила, что у нее «множество недостатков: целлюлит, рост метр шестьдесят три, неправильный прикус, обгрызанные ногти, неестественно хриплый голос, сутулость». Удивительная самокритичность для одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты.

Также Йоханссон призналась, что она не против пластических операций. По ее мнению, красота должна быть натуральной, но если годы берут свое, то нелишним будет помочь себе оставаться на высоте.

Она никогда не выходит из дома без макияжа. Ее неизменная любовь – это помада насыщенных оттенков, в основном красных. Скарлетт любит поиграть с цветом волос и прическами, хотя в основном предпочитает оставаться блондинкой. Вкупе с пленительными губами такой цвет волос лишь подчеркивает ее красоту.

Подтверждая свою любовь к Мэрилин Монро, на одну из церемоний звезда пришла в платье в стиле этой иконы, а пикантным нюансом стали розовые кеды, создающие гранжевый образ. Один из ее приоритетов в одежде – комфорт, причем это касается даже вечерних нарядов для красных дорожек. Ей нравится удобство в каждом предмете гардероба – и в пижаме, и в вечернем платье. «Стараюсь комбинировать отдельные детали одежды, создавая свой собственный неповторимый стиль. Моя любимая одежда – джинсы и футболки, – говорит звезда. – В будни предпочитаю носить обувь на плоской подошве, потому что Нью-Йорк диктует подвижный образ жизни. Хотя туфли на высоких каблуках просто обожаю. Шпильки – мой любимый аксессуар! Самое главное для меня чувствовать себя комфортно в своем теле и в своей одежде».

Безупречность до кончиков ногтей

Скарлетт – муза дуэта Dolce&Gabbana, поэтому красота ее рабочая обязанность.

В одном из интервью актриса призналась, что нашла идеальное средство для умывания лица – это яблочный уксус. «Недавно я стала присматриваться к натуральным продуктам как альтернативным методам по уходу за кожей и пришла к выводу, что это куда более эффективное средство, чем все эти агрессивные химикаты», – заявила звезда. Оказывается, яблочный уксус гармонизирует уровень рН кожи и действует на нее так же, как тональное средство, подсвечивая, выравнивая цвет лица и придавая здоровое сияние.

Вообще Йоханссон имеет свой взгляд на уход за кожей, которому следует уже не один год. У нее есть даже свои секреты, помогающие предотвратить вспышки акне. Йоханссон не стесняется признать, что ее кожа тоже подвержена таким проблемам, и вот как она борется за свое сияющее лицо: во-первых, никогда не ложится спать с макияжем, во-вторых, ежедневно очищает кисти для макияжа, чтобы предотвратить раздражение кожи и избавить их от бактерий, которые приводят к угрям. Кроме того, актриса каждый день использует очищающие и увлажняющие маски. При мешках под глазами, Йоханссон, по ее словам, берет «всё, что в морозильнике», чтобы уменьшить отечность и припухлость.

Актриса так фанатично относится к своей красоте, что регулярно делает себе маникюр в три часа утра. И конечно, он у Скарлетт всегда безупречен! Она считает, что никто больше не умеет его делать так, как ей надо.

Цитата: «Рецепт красоты я унаследовала у матери: пей много воды, никогда не вставай по будильнику и никогда не кури».

Фото с сайта kinopoisk.ru