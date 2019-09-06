Где купить кофе по приемлемой стоимости

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Сегодня выведено уже более семи десятков деревьев, которые приносят эти ароматные плоды

Но наиболее известными из них являются Арабика и Робуста. Из плодов этих деревьев создают всем известные сорта кофе. Из зерен арабики и робусты изготавливают молотый и растворимый кофе. Особенно выгодно покупать кофе оптом, ведь так вы сможете сэкономить немалую часть своего бюджета.

В компаниях, что специализируются на оптовой продаже не только кофе, но и чая. Вы можете заказать оптовые партии таких видов кофе:

1. Зерновое кофе. В данном сегменте можно заказать партии кофе по регионам произрастания, а также по особенностям производства. Также зерновое кофе различается по степени прожарки. Она может быть как насыщенной, так и минимальной. Прожарка обеспечивает напитку густоту и терпкость.

2. Кофе молотый. Различают по степени помола. Кофе среднего и крупного помола используется в кофе-машинах, мелкий помол применяется в турках.

3. Растворимый кофе отпускается оптовыми партиями. Возможна поставка в порошкообразном виде, а также в сублимированном и гранулированном виде. Растворимый кофе может быть моносортным или смешанным.

Любой из представленных видов кофе имеет свои плюсы. Кофе в зернах сохраняет лучшие качества плодов, их аромат и эфирные масла. При герметичном хранении молотый кофе также сохраняет все вкусовые качества. Его используют преимущественно для заправки кофе-машин. Что касается растворимого кофе, то он приготавливается очень быстро. За несколько минут можно получить необходимую дозу серотонина.

О компании Vintage

Оптовая компания Vintage считается лучшим поставщиком кофе и чая. Вы можете заказать оптовые поставки кофе в более чем 120-ти магазинах. За многолетнюю историю существования сети был накоплен немалый опыт сортировки кофе и его хранения. Кофе отправляется заказчику строго в установленные сроки вне зависимости от объема партии, сорта товара. При необходимости сроки поставки могут корректироваться. На официальном сайте компании вы можете подобрать нужный вам товар с самых известных плантаций мира.

Оптовые цены на кофе самые доступные. При их формировании отсутствует такая составляющая как услуги посредников. Весь товар отпускается по цене поставщика. Благодаря многолетнему сотрудничеству с поставщиками налажены партнерские отношения. Это позволяет устанавливать минимально возможные цены.

Компания располагает вместительными складскими терминалами, любая по объему партия будет отправлена заказчику в установленные сроки. Заявка поступает в работу сразу после ее составления. На протяжении суток партия подготавливается к отправке заказчику. Компания заботится о своих заказчиках, к каждому из них осуществляется индивидуальный подход.

