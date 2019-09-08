Пересадка волос или желание заработать на клиенте?

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Современному человеку, решившемуся на трансплантацию волос, очень сложно разобраться, где и каким методом сделать операцию

В многообещающей рекламе частных клиник, и куче противоречивой информации в интернете трудно понять, что есть правда, а что — лишь уловка предприимчивых дельцов. Давайте рассмотрим подробнее, какие методы пересадки волос используют в профессиональных клиниках, имеющих лучшую статистику, и на что обратить внимание при выборе специалистов.

Существующие техники трансплантации волос

Согласно последним данным Международного общества хирургии восстановления волос ISHRS (International Society Of Hair Restoration Surgery), во всем мире существует лишь два официально признанных метода трансплантации волос. Это лоскутный метод FUT (он же STRIP), и бесшовный метод FUE. Все! Как бы вас не уверяли, ссылаясь на Европу и Америку, — других техник выполнения пересадки волос не существует!

Разрекламированный метод HFE — это тот же FUE, который выполняется при помощи микроинструментов. Если вы вставите в дрель сверло меньшего диаметра, вы же не будете кричать на весь мир, что изобрели новый способ сверления. Так и в трансплантации волос — изменения названий хирургических инструментов не меняют сути операции.

Маркетинговые хитрости и рекламные уловки

Как только ни стараются завлечь клиентов некоторые клиники. Будьте внимательны, если вам предлагают что-либо из нижеперечисленного.

• Обещают вам HFE — Hair ForEver, что значит волосы навсегда.От настоящих специалистов вы никогда не услышите таких слов. Как быстро приживутся пересаженные волосы и их дальнейший рост в большей степени зависит от индивидуальных способностей вашего организма, и выполнения рекомендаций врача в послеоперационный период.

• Рекламные уловки с названиями инструментов, которые используют в технике FUE. Микропанчи, микротрубки с косым срезом, волшебные пинцеты, имплантер Choi, — все это имеет— микроинструмент, применяемый при бесшовной пересадке методом FUE. С его помощью врач одним движением делает микропрокол кожи и вживляет трансплантат.

• Представляют традиционный метод FUE под другими названиями — HFE, DHI, Сапфир, Perkutan.

• Берут в аренду помещения на территории ведущих медицинских центров, и работают под «прикрытием» их известности и имени.

• Представляют врачей клиники членами Международной организации ISHRS, члены которой постоянно повышают свой опыт, и первыми узнают и применяют на практике новшества в сфере трансплантации и восстановления волос. Информация к размышлению: в России всего лишь два доктора действительно имеют отношение к ISHRS, в Турции таких специалистов около сорока, в том числе доктор Акар;

Как выбрать клинику для пересадки волос

Несмотря на упорные старания конкурентов выискать, и покрасочней расписать недостатки, большинство людей со всех стран мира, в том числе из Европы, Америки, едут делать пересадку волос в Турцию. Почему? Может быть в силу особенностей нации, исторически сложилось так, что турки делают пересадку волос лучше. Эти люди не устают от монотонной кропотливой работы, и делают ее добросовестно.

А если серьезно, — Турция лучшая страна по соотношению цена/качество операций. Не секрет, что большая часть клиник работает нелегально, и не все специалисты имеют соответствующее образование. Как свидетельствует врач с мировым именем Dr. Tayfun Oguzoglu, только в столице Турции работает более 300 клиник, занимающихся трансплантацией волос, и лишь в 20-ти из них оперируют доктора. Но такая ситуация сложилась не только в Турции, в любой стране есть люди, желающие заработать легкие деньги, прикрываясь известными именами, и умело манипулируя медицинскими терминами. Поэтому перед выбором медицинского учреждения нужно уделять внимание множеству факторов.

• Не стоит обращаться в медучреждения, которые работают меньше года. Скорее всего это компании, нежелающие ждать клиентов, недовольных результатами операции. Ко времени появления видимых результатов (9-12 месяцев после пересадки) клиники-одногодки исчезают, возрождаясь через некоторое время с новым названием.

• Дает ли клиника гарантию результатов своей работы, причем не в устной, а в письменной форме.

• Обратите внимание на наличие лицензии в сфере оказания именно медицинских услуг, а не косметологических. Желательно, чтобы была аккредитация международного уровня.

• Выбирайте клинику с фиксированной стоимостью пакетов услуг, где четко перечислено все, что они включают. Это избавит вас от непредсказуемых доплат и подобных «сюрпризов».

• Посетите сайт клиники, прочитайте отзывы клиентов, посмотрите фотографии результатов до и после пересадки волос. Проверенные, реальные отзывы о медицинских учреждениях размещены на сайте Whatclinic.com.

• Обязательно узнайте, включены ли в предлагаемый пакет услуги переводчика, или же в клинике есть русскоговорящий персонал.

Добросовестные специалисты перед пересадкой волос проводят индивидуальную консультацию, на которой оценивают состояние донорской зоны, степень и причины облысения. Для этого не обязательно приезжать в заведение, например, турецкая клиника Cosmedica оказывает такую услугу бесплатно на своем сайте. Достаточно отправить запрос с фотографиями, и вы узнаете есть ли необходимость в трансплантации волос, какой метод вам подходит, и какая сумма потребуется для операции.

Какой метод пересадки волос предпочтительнее

На этот вопрос может ответить только врач после проведения ряда обследований, выявления причин алопеции, ее типа, степени, скорости выпадения волос, состояния донорской зоны, наличия хронических заболеваний у пациента.

Лоскутный метод FUT применяют в основном при облысении, причиной которого стали травмы или ожоги, так как графты, добытые поштучно (метод FUE), не приживутся в рубцовых или поврежденных тканях кожи головы. Также он незаменим при обширных зонах облысения.

Метод FUE используют при андрогенной (генетической) алопеции, которая диагностируется в 90% случаев обращения к врачу. Исходя из пожеланий и материальных возможностей клиента, пересадка волос проводится либо классическим методом FUE, либо с помощью DHI, при котором площадь ранки немного меньше.

Оставить заявку на бесплатную консультацию по пересадку волос можно по адресу https://cosmedi.ru