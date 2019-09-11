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Косметика BB Laboratories

12:03 11.09.2019

Косметика японского бренда Bb Laboratories сочетает в себе ультрасовременные технологии и традиции восточной медицины, которым уже тысячи лет

В области лечебно-профилактической медицины продукция данного бренда стала настоящим прорывом.Использование фитоэстрогенных комплексов и плаценты стали значительным достижением науки в области медицины, а также косметологии. В состав косметики входят плацентарные клетки, а также растительные экстракты. По информации интернет-магазина https://экомаркет24.рф/ основными ингредиентами косметических средств являются:

1. Арбутин.
2. Изофлавоны.
3. Аскорбиновая кислота.
4. Комплексы антиоксидантной направленности.
5. Гиалурованная кислота.
6. Пептиды и витамины.

Благодаря самым передовым технологиям сгущения экстрактов, а также плаценты, в которой выделен фактор роста клеток, удалось разработать целый ряд специализированных линий, а именно:

1. Элитная платиновая линия.
2. Линия для отбеливания кожи.
3. Средства после проведения базовых процедур.
4. Плацентарный комплекс
5. Гиалуроновый комплекс
6. Премиальный уход за волосами.

Если у вас возникла проблема дерматологического характера, то вы можете приобрести косметику японского производителя разной направленности. Это могут быть препараты, которые обогащены клетками плаценты, продукты, направленные на борьбу с пигментными пятнами, а также линейка для ухода за дермой.

Эффект от использования косметикой пациент может получить сразу после первого применения. Такое быстрое действие обеспечено прежде всего максимально сбалансированной и усовершенствованной формуле косметики. Обменные процессы, происходящие в организме, стимулируются на клетчатом уровне. Также косметика стимулирует рост новых клеток и поддерживает баланс влажности. Каждый пользователь косметики может выбрать омолаживающие средства для своей возрастной категории. Не секрет, что привлекательным в любом возрасте стремиться быть не только женщина, но и мужчина.

Элементы косметики хорошо поглощаются кожей, имеют легкую и приятную текстуру. Продукция безопасная и экологически чистая, она максимально эффективная для любого типа кожи в любом возрасте. Производственная база соответствует требованиям GMP, а научные достижения бренда признаны международной медицинской ассоциацией. Если вы хотите купить действенную и качественную косметику, то японская косметика BB Laboratories - это правильный выбор.

Темы: Красота, Стиль
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