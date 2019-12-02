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Чехлы ручной работы

13:33 2.12.2019

Смартфон - незаменимый помощник в руках каждого

 Вне зависимости от производителя и модели устройства подвержены повреждениям. Но как сделать так, чтобы хрупкий смартфон был полностью защищен от падения и ударов? В этом помогают всем известные чехлы, встречающиеся повсеместно.

Чехлы на смартфоны и прочие гаджеты помогают владельцам отсрочить время выхода устройства из строя. Всем известно, что чехлы служат не просто средством защиты, но и аксессуаром, призванным стилизовать девайс подстать желанию владельца.

Но обычные чехлы уже порядком поднадоели, раз они встречаются на каждом устройстве. В такой ситуации стандартные резиновые или пластиковые чехлы приелись. Но как персонализировать чехол без вреда защитным свойствам? Для защиты от любого механического воздействия на устройство, обеспечения безопасности недешевой техники, а также чтобы подчеркнуть собственный статус и придать смартфону стильный вид, следует приобрести чехлы ручной работы.

В чем преимущества чехла ручной работы?

Перед выбором любой человек обязательно спрашивает себя: "А чем данный товар лучше другого?". Рассмотрев следующие преимущества, можно легко подвести к ответу на поставленный вопрос:

- Использование только качественных материалов при изготовлении. В отличие от обычных чехлов, данный товар изготавливается саморучно, а не покупается на AliExpress.
- Точное соответствие размерам мобильного устройства. Как часто купленные чехлы выпирают или не налезают? Так вот с чехлами ручной работы таких проблем нет и в помине. Они изготавливаются под определенный смартфон с соблюдением всех размеров.
- Уникальное исполнение. Опять же, все вытекает в технологию производства. Такие чехлы уникальны и встречаются всего один раз. Так что это отличная возможность выделиться среди сотни одинаковых чехлов.
- Лучшая защита. Поскольку при изготовлении используются только качественные материалы, то они обеспечивают большую защиту от ударов и падений. Дешевый пластик, используемый в стандартных чехлах, хоть и предполагает защиту, но она и рядом не стоит с той, что обеспечивают чехлы ручной работы.

Для того, чтобы надежно защитить свой дорогой смартфон или выделиться среди толпы не нужно покупать бронированные защитные средства. Достаточно заказать чехлы ручной работы и радоваться каждому моменту.

Темы: Шопинг, Стиль
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