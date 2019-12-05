Покупка индийского сари – расхождение в цене или в принципах?

22:34

Вы когда-нибудь были в Индии? Если да, то наверняка Вам знакома картина, когда на одном и том же базаре Вы видите одну и ту же вещь, но каждый раз по разной цене

Сначала она стоит 100 долларов, потом уже 80, прошли ещё три-пять магазинов, и видите на прилавке точно такое же, но уже за 50 долларов. И если Вы проходите и мимо этой лавочки, а цена дальше уже не меняется, то есть смысл предположить, что Вам уже предлагают эту вещь по более-менее реальной цене/

Но как относиться к другой ситуации – когда казалось бы одна и та же вещь стоит разительно отличающуюся сумму, причём в обе стороны?

Например, индийское сари. Вы подходите к магазинчику в Джайпуре (один из самых посещаемых туристами город Индии), Вам показывают красивейшее индийское сари, его при Вас быстро-быстро достали из пакетика и называют цену за это сари просто невообразимую для Индии. Например, те же сто долларов (индусы любят продавать туристам гораздо больше, чем местным именно за то, что у первых часто есть доллары).

Вы разворачиваетесь, проходите дальше и – о чудо! – видите такое же сари, но за двадцать долларов. «Вот жулики, хотели меня развести» - подумаете Вы. И Вы можете быть абсолютно… НЕ правы! Ведь при более детальном осмотре Вы увидите, что это сари хоть и выглядит похоже (это важное уточнение), но что-то в нём не то. Начинаете смотреть поближе:

• Ткань не та! Это первое, что Вам бросится в глаза. Первое сари было если и не из чистого шёлка (чистый шёлк и в Индии попробуйте купить!), то по крайней мере он в составе ткани мог присутствовать. Да и остальной состав будет более-менее правильный – плотность, плетение, компоненты… Как и везде в мире, в Индии хорошая ткань стоить дёшево не может! Она может стоить дешевле, чем в наших магазинах, но тем не менее на фоне других, менее качественных тканей, она и там будет стоить немало.

• Что-то не то с узорами! Чтобы понять, что именно не так с узорами на сари, достаточно вспомнить такой пример из своей жизни: возьмите фотографию красивого узора в своём смартфоне, уменьшите её в 10 раз, а потом увеличьте опять в 10. Что произойдёт? Останутся контуры узора, а наполнение – детали – исчезнут. Вот так и с индийским сари низшего качества – сохраняются очертания узора, а детали и тонкости – как раз то, что и создаёт ощущение роскоши – исчезает! К тому же, часто вышивка в таких узорах заменяется принтами. Но с десяти метров разницы Вы почти не заметите…

• Тыльная сторона медали! Увы, даже в дорогих индийских сари, которые предназначены для индийского внутреннего рынка, изнанка часто бывает настолько ужасной, что европейскому человеку стыдно такую красоту в руки брать. Представьте себе элитный автомобиль, в салоне которого перевозят навоз – вот примерно такое впечатление от такого элитного сари будет. Подобные «сюрпризы» почти исключены у производителей, которые делают индийское сари для Европы, ведь они приглашают к себе специалистов из других стран, чтобы понять, что именно не устраивает европейцев в их традиционной одежде. И очень удивляются, когда узнают причины – изнанки же никто не видит, какой в ней смысл?!

• Подделка! Помните, нашумевшую историю, когда китайцы сделали подделку на китайский же телефон? Вот так же и в Индии: безденежные мануфактурщики по фотографиям пытаются воссоздать дизайн красивого и дорого индийского сари, а потом, используя фотографию этой красоты, продают своё детище в разы дешевле.

Вот так Вы и «вляпываетесь» в недошопинг, пополняя ряды тех, кто потом искренне недоумевает, как мировые премьеры и званные ужины могут проходить в индийской национальной одежде?! А ответ прост – они одевают оригиналы, часто ориентированные совсем не на индийский рынок! Потому у них и всё красиво, и сидит на них одежда прекрасно, и нитки не торчат… Да ещё и индийские украшения подобраны в цвет, по стилю, и по классу!

Посему вывод можно сделать очень простой: если Вам нужно индийское сари для разовой акции (сходить на день рождения или для групповой фотосессии), то можете не заморачиваться и купить себе самое дешёвое индийское сари.

Но если Вы планируете близкий контакт со зрителем (того, кто будет видеть Ваше сари) – трижды подумайте, что для Вас важнее: некоторая сумма денег или пережитое чувство стыда и разочарования?