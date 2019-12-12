Еда для волос HairFOOD – действительно поможет при выпадении

17:09

Самое сложное в борьбе с выпадением волос – выбрать средство, которое поможет

Прилавки реальных и интернет-магазинов пестрят различными предложениями: шампуни против выпадения, маски для роста, различные спреи, лосьоны, мази и прочее для сохранения и увеличения объема ваших волос.

Как не растеряться и потратить деньги на действительно стоящее средство?

Первое, что нужно понять – выпадение волос зависит от состояния их корней, то есть - волосяных луковиц. Это значит, что помочь может только то средство, которое воздействует непосредственно на корни – наносится на кожу головы и способно проникнуть вглубь дермы к луковицам.

Поэтому автоматически можно исключить из списка эффективных средств против выпадения то, что наносится на стержни волос – масла, маски, спреи и так далее. Они могут улучшить качество волос, но точно никак не повлияют на рост или выпадение.

Несколько сложнее обстоит вопрос с шампунями. Если не задумываться, то довольно легко можно поверить в чудодейственные свойства шампуня против выпадения, ведь он наносится на кожу головы. Но, увы, нет! Шампунь предназначен для очищения волос и кожи головы, и содержащиеся в нем активы могут проникнуть под кожу только при экспозиции шампуня на голове не менее 40 минут. Но повторимся, что шампунь для этого не предназначен.

Только специальные средства помогут справиться с выпадением.

Такие, как Еда для волос HairFOOD!

HairFOOD – это сыворотки местного действия, которые наносятся на кожу головы и, благодаря специальным компонентам-проводникам, проникают глубоко в дерму, воздействуя напрямую на волосяные луковицы.

Главный актив сывороток – инновационный пептидный комплекс. Пептиды – специальные молекулы белка – устраняют все основные причины выпадения волос:

- улучшают местное кровообращение;

- обеспечивают снабжение корней питательными веществами и кислородом;

- блокируют гормон дигидротестостерон – причину одного из самых распространенных типов выпадения – андрогенетической алопеции.

- также, являясь современными и эффективными факторами роста, стимулируют рост новых здоровых волос.

Сыворотки HairFOOD легко наносятся на кожу, быстро впитываются, не оставляют липкого налета и не раздражают кожу.

Эффективность сывороток HairFOOD доказана клиническими тестами.

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