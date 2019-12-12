Еда для волос HairFOOD – действительно поможет при выпадении
Прилавки реальных и интернет-магазинов пестрят различными предложениями: шампуни против выпадения, маски для роста, различные спреи, лосьоны, мази и прочее для сохранения и увеличения объема ваших волос.
Как не растеряться и потратить деньги на действительно стоящее средство?
Первое, что нужно понять – выпадение волос зависит от состояния их корней, то есть - волосяных луковиц. Это значит, что помочь может только то средство, которое воздействует непосредственно на корни – наносится на кожу головы и способно проникнуть вглубь дермы к луковицам.
Поэтому автоматически можно исключить из списка эффективных средств против выпадения то, что наносится на стержни волос – масла, маски, спреи и так далее. Они могут улучшить качество волос, но точно никак не повлияют на рост или выпадение.
Несколько сложнее обстоит вопрос с шампунями. Если не задумываться, то довольно легко можно поверить в чудодейственные свойства шампуня против выпадения, ведь он наносится на кожу головы. Но, увы, нет! Шампунь предназначен для очищения волос и кожи головы, и содержащиеся в нем активы могут проникнуть под кожу только при экспозиции шампуня на голове не менее 40 минут. Но повторимся, что шампунь для этого не предназначен.
Только специальные средства помогут справиться с выпадением.
Такие, как Еда для волос HairFOOD!
HairFOOD – это сыворотки местного действия, которые наносятся на кожу головы и, благодаря специальным компонентам-проводникам, проникают глубоко в дерму, воздействуя напрямую на волосяные луковицы.
Главный актив сывороток – инновационный пептидный комплекс. Пептиды – специальные молекулы белка – устраняют все основные причины выпадения волос:
- улучшают местное кровообращение;
- обеспечивают снабжение корней питательными веществами и кислородом;
- блокируют гормон дигидротестостерон – причину одного из самых распространенных типов выпадения – андрогенетической алопеции.
- также, являясь современными и эффективными факторами роста, стимулируют рост новых здоровых волос.
Сыворотки HairFOOD легко наносятся на кожу, быстро впитываются, не оставляют липкого налета и не раздражают кожу.
Эффективность сывороток HairFOOD доказана клиническими тестами.
Попробуйте и убедитесь сами!