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Где недорого купить гончарный круг

18:12 14.12.2019

Гончарное дело является отличным увлечением

Оно способно занять все свободное время и подарить удовольствие от изготовления своими руками кружек, чашек, ваз и подобных изделий. Однако качественный и удобный в работе гончарный круг востребован и профессиональными мастерскими. Оборудование позволит увеличить объемы продукции, позволит придавать изделиям более совершенную форму.

Особенности гончарного круга

Представленное оборудование известно уже более 7 тысяч лет. Однако способ его работы и особенности конструкции не претерпели принципиальных изменений. Современные гончарные круги работают за счет электрического привода. При этом предусмотрена работа и от физических усилий мастера. Для лучшего понимания, основные особенности данных изделий следует рассмотреть подробнее:

- Изделия оснащены педалью и прямым приводом. Это позволяет регулировать мощность вращения и производительность круга. Так, модели способны развивать скорость вращения до 250 оборотом за минуту или замедляться до полной остановки. Соответственно, изделия отлично подойдут для изготовления тонкой продукции с изящными формами;
- Все модели современных гончарных кругов отличаются цельным корпусом. Он изготовлен из стального сплава и обладает высокими прочностными характеристиками. Данный корпус хорошо выдерживает механические, вибрационные и ударные воздействия. При этом на нем не образуются деформационные изменения, трещины или иные дефекты;
- Рабочие диски надежно крепятся к основанию. За счет системы их магнитной фиксации совершенно исключается смещение данных дисков. Это позволяет достигать точности в работе;
- При работе изделия издают крайне мало шума. Данная особенность позволяет использовать даже в условиях городской квартиры;
- В стандартном исполнении продукция окрашивается в один из 6 цветов. Поэтому, покупатели всегда могут подобрать оптимальный для себя вариант. Однако предусмотрена возможность окрасить изделие под заказу в любой цвет из каталога RAL.

Указанная продукция отличается надежностью и неприхотливостью в работе. Использовать такие модели начинающие любители гончарного дела и даже дети.

На них действует гарантия сроком в 2 года. Однако они способны прослужить без ремонта или замены 10 и более лет.

Темы: Шопинг, Стиль
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