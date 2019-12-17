Интерьерная краска FLUGGER

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Покраска стен – актуальная тенденция современного дизайна

Универсальным решением для любых видов поверхностей является краска Flugger, соответствующая европейским стандартам, российским ГОСТ. Лакокрасочная продукция производится в Дании, тестируется для использования в скандинавских странах.

Виды краски для стен Флюггер

В зависимости от состава различают

- водоэмульсионные;

- акриловые;

- латексные краски.

Водоэмульсионные составы безвредны, не выделяют токсичных веществ, отлично схватываются с бетонными, кирпичными, оштукатуренными основаниями. Белые основы можно колеровать цветными пигментами. Стены легко перекрашиваются другими составами на водной основе. Следует учитывать, что слой водоэмульсионки недостаточно стоек к механическим воздействиям.

Акриловые краски для интерьеров – оптимальный выбор по критерию цена-качество. Готовое покрытие устойчиво к истиранию. Универсальную продукцию можно использовать на любых основаниях. Акриловые смолы комбинируются с пигментами различных цветов и оттенков. Поверхность не выгорает на солнце, под воздействием ультрафиолетового излучения.

Латексные интерьерные краски Flugger производят из синтетического каучука и наполнителей. Паропроницаемый слой выдерживает воздействие влаги, истирающие нагрузки. Покрытие переносит регулярную влажную уборку. Это идеальный вариант для отделки помещений с повышенной влажностью. Но латекс не так хорошо выдерживает ультрафиолетовое облучение, как акрил.

Готовое покрытие может быть гладким или структурным. Структурные смеси для внутренней отделки состоят из акриловых и полимерных связующих, а также наполнителей – каменной крошки, кварцевого песка, других веществ. Различают мелкозернистые и крупнозернистые составы. Рельефные поверхности украсят стены со сложной геометрией, используются в оригинальных дизайнерских проектах.

Преимущества краски FLUGGER

Высокое качество. Лакокрасочные составы имеют сертификаты соответствия, положительные отзывы покупателей.

Безопасность. Продукцию можно использовать в детских, медицинских, общественных учреждениях.

Долговечность. Срок службы покрытия составляет 10-15 лет (зависит от артикула).

Легкая покраска. Составы наносят ручным (кисть, валик) или механизированным (краскопульт, распылитель) способами.

Выбираете способ отделки помещений? Отличный вариант – краска для стен Флюггер. Универсален базовый белый цвет, можно колеровать состав в любой оттенок по палитре RAL, Flugger, Tikkurila, NCS, DULUX, Farrow @ Ball, Little Greene.