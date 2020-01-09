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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

09:00 9.01.2020
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото @sussexroyal via Instagram
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Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили об отказе от финансовых привилегий, положенных им по статусу принадлежности к британскому королевскому дому, и зарабатывать самостоятельно.

Соответствующее заявление супруги распространили на своих страницах в социальных сетях.

"После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри института(монархи. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву", — в частности говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Они отметили, что планируют жить на два континента. "Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании нашей новой благотворительной организации", — добавили они.

Принц Гарри и Меган отметили, что будут продолжать сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

Официальные расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", выделяемого правительством. Грант формируется из процента от прибыли, приносимой принадлежащими короне и находящимися в ведении правительства многомиллиардными владениями. Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены. По мнению экспертов, решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии. Как пишет The Times, королева Елизавета II очень разочарована данным решением принца Гарри и его супруги, а также тем, что свое заявление они сделали, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 13:28
Гость: Да, пора завязывать с наследственной наркоторговлей!

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09.01.2020, 13:24
Гость: Ну-ну

Пойдут работать слесарем и официанткой наверное :)
09.01.2020, 13:16
Гость: паралепипед

Правильно сделали свобода превыше всего ,тем более от кукольной монархии.
Все комментарии (8)
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