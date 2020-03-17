Модный дом LVMH будет производить антисептики

14:51

Французский Модный Дом Louis Vuitton (LVMH) заявил о старте производства жидкого дезинфицирующего средства для рук.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, данное решение было принято из-за бушующей эпидемии коронавируса. Производимая продукция предназначена для бесплатного распространения во французские госпитали.

"В связи с продолжающим существовать риском возникновения нехватки дезинфицирующего гидроспиртового геля президент - генеральный директор LVMH Бернар Арно дал указание отделению, занимающемуся выпуском парфюмерии и косметики, мобилизовать свои технические мощности на то, чтобы произвести и безвозмездно передать государственным структурам крупные объемы гидроалкогольного геля", - говорится в заявлении Модного дома.

Отмечается, что начиная с понедельника заводы компании, расположенные рядом с Орлеаном, а также городами Шарт и Бове, начнут осуществлять переход на производство антисептического геля.

Произведенная продукция будет передана французским государственным санитарно-медицинским структурам, "в первую очередь" 39 больницам, относящимся к столичному объединению Assistance Publique-H pitaux de Paris. В ходе первой недели будет произведено 12 тонн препарата, причем в дальнейшем объемы производства возрастут. Поставки будут продолжаться "столько, сколько потребуется", добавили представители LVMH.

На гель для дезинфекции рук во Франции с начала распространения коронавируса возник ажиотажный спрос. В результате препарат за несколько дней исчез из почти всех аптек. При этом через интернет начались его продажи по цене, завышенной в 3-5 раз. В стране имели случаи и торговли просроченным и списанным товаром.

На прошлой неделе правительство Франции приняло декрет, устанавливающий при розничной продаже гражданам цену на бутылочку в 100 мг на уровне в €3. Также производство геля разрешено самим аптекам. Через интернет распространяются многочисленные рецепты для граждан, однако целый ряд из них содержат ошибочные сведения.