Портативные камины: как они работают, описание моделей

20:14

Для многих из нас, проживающих в квартирах, камин кажется невозможным

Но ничто не говорит о праздниках лучше, чем потрескивающий огонь в камине. Тепло и сияние превращают любой дом в дом и скрасят вечер для вашей семьи и гостей.

Фото с сайта pixabay.com

Теперь инновационные дизайнеры создали блестящее и красивое решение этой проблемы. работают на газе или электричестве и не нуждаются в дымоходе.

Их можно легко переместить в любую комнату в доме, в том числе на открытом воздухе для веселого патио или вечеринки на палубе. и когда вы выходите, просто возьмите их с собой!

Как они работают?

Есть два различных типа портативных каминов: электрический и газовый.

Электрические - электрические камины имеют нагревательные змеевики, которые нагреваются при подключении и воздуходувки, которые нагревают горячий воздух в помещение. Они на самом деле не генерируют пламя. У большинства есть иллюзия пламени, сделанного с огнями и стеклом.

Газ - модели газа, тем не менее, генерируют настоящее потрескивающее пламя. Большинство из них работают на экологически чистых газах, таких как биоэтанол, который является чистым горящим и не содержащим дыма возобновляемым источником энергии. Это означает, что нет пепла, искры или копоти, которые впоследствии можно было бы очистить. Это также означает, что вам не нужно беспокоиться о удлинителях или какой-либо электрической розетке, у вас есть полный диапазон подвижности.

Можно спросить, действительно ли переносной газовый или электрический камин обладает такой же привлекательностью, что и традиционный дровяной камин? На самом деле, камин без дымохода на самом деле более эффективен, потому что тепло не уходит, а излучается в комнату. Таким образом, портативные модели действительно обогреют ваш дом лучше, чем их традиционные аналоги.

Эти камины не требуют дорогостоящей или трудоемкой установки и большинство из них готовы к использованию. Просто подключите или заполните топливную камеру и нажмите кнопку зажигалки. Между использованиями, пополняйте газ в камере по мере необходимости.

Протрите свой портативный камин влажным полотенцем или влажной салфеткой, чтобы сохранить его в чистоте. И это все!

Они безопасны?

Они имеют невероятные показатели безопасности и многие компании даже получили награды за свои безопасные конструкции. Но они связаны с теми же рисками, что и огонь на дровах.

Камины должны быть размещены вдали от любой легковоспламеняющейся поверхности. Для газовых моделей не заправляйте топливо, когда камин работает или горячий и не заливайте топливо выше линии "max".

Держите камины подальше от детей и домашних животных. Никогда не оставляйте работающий камин без присмотра; не забудьте выключить модель и подождать, пока она остынет, прежде чем уйти.

Как всегда, держите огнетушитель под рукой. Большинство моделей имеют надежную гарантию.

(Примечание: не жарите зефир над переносными каминами. Они не будут иметь хорошего вкуса и они определенно испортят вещи!)

Фото: RealFlame

Стили и типы

Одной из самых крутых особенностей портативного камина является универсальность различных моделей.

Поскольку они не нуждаются ни в каких аксессуарах или приспособлениях для хранения дерева или угля, они могут быть такими же маленькими, как обувная коробка и сидеть на столе. Или, они могут подражать обычному камину и заполнить стену.

Большинство из них красиво изготовлены из нержавеющей стали, но другие модели выполнены из стекла, камня или искусственного дерева. Стили варьируются от очень современных до классических, простых и традиционных.

Камины являются отличным фокусом для любой комнаты. Некоторые модели можно приобрести с дополнительной подставкой, которая поднимет их и привлечет ваше внимание.

Прозрачные камины из панельного стекла делают отличные перегородки, чтобы разбить длинную комнату.

Небольшие настольные камины делают красивые и легкие центральные элементы для любого случая.

Вертикальные камины - это замечательные выразительные элементы, которые могут идеально поместиться в углу для небольших комнат.

Модель среднего размера легко перемещается и используется в любой комнате. Переместите свою модель в ванную комнату для роскошной зимней ванны или в спальню для ощущения лыжного шале. Не забывайте, что эти модели могут выходить на улицу и создавать потрясающее тепло для любой вечеринки в саду или на вечеринке во внутреннем дворике.

Дровяные камины могут быть проблемой в обслуживании и очень продвинутыми своими руками, если у вас их еще нет. Вместо этого рассмотрим универсальный переносной камин, который вы можете использовать в любой комнате дома. Никакой установки, никакой дорогостоящей установки, просто чистое горящее украшение, которое добавляет столько тепла, сколько делает стиль.

