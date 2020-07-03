Финансовый гороскоп на сентябрь 2020 года

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Сентябрь будет благоприятным периодом для исследователей и экономистов

В этом месяце следует быть активными, но при этом соблюдать осторожность в обращении с деньгами. Многим знакам обещается улучшение финансового положения, если они пересмотрят свои взгляды на расходы.

Овен

Овнам в сентябре рекомендуется тщательно планировать бюджет и контролировать все свои расходы. Многие люди этого знака не любят и не умеют экономить, и это часто оставляет их без средств. В ноябре овны получат немало возможностей для дополнительного заработка, большинство идей и вариантов будут получены от новых знакомых и друзей. Бизнесменам этого знака в этом месяце желательно не начинать расширения бизнеса и не планировать крупных вложений в рекламу и продвижение, этот период не принесет ожидаемого результата. В карьере овнов могут быть повышения или новая должность, если они смогут показать руководству свою компетентность и профессионализм.

Телец

В начале сентября тельцам придется экономить, различные форс-мажорные ситуации существенно опустошат их карманы. Нередкими будут случаи спонтанной траты денег на бесполезные вещи. В этот период тельцам желательно избегать распродаж и не брать крупных сумм денег в походы по торговым центрам. Вторая половина месяца принесет неожиданные деньги, вероятно, им вернут давние долги. Бизнесменам в сентябре можно проводить рекламные кампании и акции, таким образом, они смогут привлечь новых клиентов и найти инвесторов, которые профинансируют расширение бизнеса. В целом, в сентябре нежелательно совершать крупных покупок, брать кредиты и ипотеку. Деньги, взятые в долг, будут отдаваться долго.

Близнецы

Сентябрь не обещает близнецам больших и стабильных доходов, денежные средства будут поступать неравномерно и небольшими суммами. Возможно, в этом месяце не будет предполагаемой премии. Близнецам рекомендуется с самого начала месяца начинать экономить и контролировать свои расходы, иначе уже во второй половине сентября им придется занимать деньги у друзей или родственников. В карьере изменений не предвидится, но представители этого знака могут найти несколько вариантов для дополнительного заработка. Многим удастся монетизировать свои хобби, или заработать на продаже ненужных вещей. Бизнесменам следует с осторожностью вкладывать деньги в развитие бизнеса, им стоит опасаться пользоваться услугами непроверенных фирм.

Рак

Для раков сентябрь будет довольно стабильным и спокойным месяцем в отношении финансов и карьеры. В этом месяце им не грозят непредвиденные расходы, и раки могут смело планировать крупные покупки, ремонт жилья или дорогостоящий отдых. Но также в этом месяце им можно не надеяться на неожиданные деньги. Планировать крупные траты придется с учетом только имеющихся средств. В этом месяце им можно обратить внимание на такие способы заработка, как инвестиции или игра на бирже. Бизнесменам в сентябре желательно проводить крупные сделки, рекламные кампании. В этом месяце им стоит прислушиваться к интуиции, чтобы принять правильное решение.

Лев

Львы в сентябре будут приятно удивлены своим улучшением финансового положения, в этом месяце у них появится немало возможностей для дополнительного заработка и карьерного роста. В первой декаде вполне вероятно неожиданное поступление денег, это могут возвраты давних долгов или денежные дары от родственников. Вторая декада будет богата на выгодные предложения в бизнесе и варианты для довольно легкого заработка. В это время также возможно повышение или смена места работы с более высокой зарплатой. Начиная с середины месяца, львам нужно быть менее доверчивыми, если им предложат заняться инвестициями, в этот период вероятен обман или невыполнение условий договоренности.

Дева

Девам в сентябре рекомендуется разумно распределять свои доходы, не следует слишком много тратить на развлечения и бесполезные вещи. В начале месяца им представится отличная возможность заработать большую сумму денег, но тратить ее сразу же нежелательно, в недалеком будущем эти деньги пригодятся для действительно полезных и нужных расходов. Часть этих доходов можно вложить в надежное предприятие, пассивный, хотя и небольшой доход, будет радовать длительное время. В сентябре девам можно не опасаться незапланированных трат, этот период обойдется без форс-мажорных обстоятельств, и представители этого знака смогут пополнить свою «финансовую подушку».

Весы

Для весов сентябрь будет благоприятным периодом для начала ремонта, крупных покупок, например, автомобиля и крупной бытовой техники. В первую декаду они могут получить неожиданные деньги, и даже выиграть в лотерею. Умение представителей этого знака распоряжаться деньгами позволит им не только порадовать себя покупкой давно желаемой вещи, но и отложить часть денег на дорогостоящий и качественный отдых. Бизнесменам этого знака не придется сильно напрягаться, чтобы получить выгодные контракты или совершить крупные сделки, новые клиенты найдут их сами. Последняя декада сентября обещает небывалую удачу в делах.

Скорпион

Скорпионы в сентябре могут смело планировать крупные покупки или отдых, этот месяц не принесет им незапланированных расходов. А если скорпионы еще и будут разумно тратить деньги, то сумеют пополнить свою «финансовую подушку». В карьере представителей этого знака могут наметиться серьезные перемены, если они покажут руководству высокий уровень ответственности и компетентность, то уже в конце сентября им будет предложена новая должность. Бизнесменам в этом месяце придется много и усиленно работать, рекламные кампании дадут больше новых клиентов, чем ожидалось, и скорпионам придется искать 25-й час в сутках, чтобы успеть все.

Стрелец

Стрельцам в сентябре рекомендуется тщательно распланировать все свои траты, составить список покупок от необходимых вещей до расходов на развлечения. Только таким образом они смогут распределить свои денежные средства правильно и не попадут в долговые обязательства. Этот месяц не обещает им больших или неожиданных доходов, рассчитывать финансово им придется только на свою зарплату. Бизнесменам тоже желательно составить четкий план действий и мероприятий, а также расходов с ними связанных. В этом случае им будет проще понять, где можно сэкономить, а где нужны дополнительные расходы.

Козерог

В сентябре козерогам рекомендуется распланировать свой бюджет на весь месяц и не тратить денег сверх необходимого, этот период может принести им немало непредвиденных расходов и дополнительных затрат. В профессиональной сфере им следует быть предельно внимательными, иначе совершенные ошибки будут угрожать им лишением премии. В этом месяце представителям этого знака нежелательно заниматься инвестициями, начинать собственное дело и менять место работы. Сентябрь не лучшее время для перемен и, если они были запланированы на этот месяц, их стоит перенести на более поздний срок. Бизнесменам стоит повременить с запланированным расширением бизнеса.

Водолей

Для водолеев сентябрь будет довольно благополучным месяцем в финансовом отношении, если они сами пересмотрят подход к тратам и начнут покупать меньше ненужных вещей. В этот период им рекомендуется обратить внимание на свои источники дополнительного дохода, возможно, что некоторые из них отнимают больше времени, чем приносят денег в бюджет. Тем более сентябрь даст новые возможности и варианты дополнительного заработка. Бизнесменам в этом месяце можно начать нововведения или реорганизоваться на новую сферу деятельности. В последней декаде возможны проволочки в делах, отсрочки по оплате уже оказанных услуг или отмена договоренностей.

Рыбы

Для рыб сентябрь будет довольно спокойным месяцем, который не принесет им непредвиденных трат. В этом месяце им рекомендуется запланировать отдых, смена обстановки поможет им найти новые идеи для бизнеса или дополнительного дохода. А вот рыбам, серьезно настроенным на карьеру, отдыхать не придется, в сентябре им представится возможность показать руководству свою компетентность, и умение брать на себя ответственность. Инициатива и высокая работоспособность сделает представителей этого знака первыми в списке на повышение. Бизнесменам в сентябре рекомендуется тщательно проверять документацию, а в работе с новыми партнерами не будет лишним воспользоваться услугами юриста.

Фото с сайта Pixabay.com

