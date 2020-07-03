Повышение стрессоустойчивости

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У каждого человека по разным причинам случаются стрессовые ситуации

Кого-то такие ситуации надолго лишают покоя, а кто-то их едва замечает. Все дело в реакции человека на проблемные моменты. Психологи утверждают, что устойчивость к стрессам можно повышать. В этой статье рассказывается о возможных причинах стрессов, и способах их преодоления.

Общие понятия об устойчивости к стрессовым ситуациям



Стрессоустойчивость – это способность оставаться здоровым и работоспособным при неожиданных неприятных известиях или возникновении проблемных ситуаций. Стрессы могут быть спонтанными, возникающими внезапно или затяжными, в результате длительного воздействия повышенных нагрузок. В любом случае здоровый организм должен уметь справляться с ними. Конечно, оставаться абсолютно спокойным в такие моменты человек не может. И это естественно. Реакция на ситуации должна как-то проявляться. Главное, чтобы эта реакция была контролируемой и не вредила отношениям с другими людьми и делу, которым человек занимается.

Существует много тестов для определения уровня стрессоустойчивости человека в зависимости от его поведения в разных жизненных ситуациях. Иногда достаточно вспомнить свою реакцию на непредвиденные моменты, и станет понятно, насколько высока индивидуальная устойчивость к стрессам.

Реакция организма на стресс



При появлении стрессовой ситуации человек может испытывать различные недомогания, от незначительных до весьма серьезных. Это может быть головная боль, повышенное давление, бессонница, покалывание в пальцах или неприятные ощущения в груди. Такими бывают физические проявления реакции на стресс. В эмоциональном плане могут появиться беспокойство, раздражительность, злость, хроническая усталость или апатия вплоть до депрессии. Иногда при длительном воздействии стрессовой ситуации у человека могут измениться привычки в еде, манере общения и привязанностях. При внезапном появлении стрессовой ситуации эмоции могут переполнять человека. Если это не угрожает здоровью и безопасности любого человека, надо дать выход эмоциям и снять напряжение.

Возможные причины стрессов и пути снижения напряженности от них

• При длительной повышенной нагрузке возможно превышение возможностей организма и, как следствие, нервные срывы, истощение нервной системы и сбои в работе всего организма. Для предупреждения таких нежелательных моментов можно:

- по возможности, уменьшить нагрузку, распределив ее среди других участников процесса;

- распределить нагрузку во времени, правильно организовав свое рабочее время;

- делать перерывы в основной деятельности, научившись переключаться и активно отдыхать.

• При возникновении проблем в личной жизни, которые не получается исправить в текущем режиме, возникает ощущение, что все потеряно и приемлемого выхода из ситуации нет. Появляется стресс, справиться с которым бывает непросто. На самом деле, выход есть всегда. Если предал или ушел партнер, это еще не значит, что с ним всё заканчивается. Жизнь продолжается, и в ней может быть еще много интересного. Надо просто оглянуться, немного выждать и все наладится.

• Если возникли проблемы с подрастающими детьми, то стоит вспомнить, какими были сами в юности. Переходной возраст всегда таит в себе сложности, с которыми надо правильно разобраться. Терпение в этом случае очень пригодится.

• Если уходит из жизни близкий человек, то это, конечно, невосполнимая потеря. Но надо понять, что добрая память об ушедшем будет самым лучшим, что можно в этом случае сделать. А жизнь продолжается и требует от человека такой же отдачи сил и энергии, как и до этого момента.

• Жизненные катастрофы в виде потери работы, разрушенных отношений или крупных неудач тоже могут быть причинами стрессов. Для преодоления последствий этого надо всегда стараться найти альтернативу потерянному для общения человеку или занятию.

Рекомендации психологов по повышению устойчивости к стрессовым ситуациям



1. Надо понять, что любая проблема всегда состоит из обстоятельств, которые можно изменить и моментов, которые никак не зависят от желания конкретного человека. Поэтому, для собственного спокойствия, полезно разделить эти обстоятельства. Попытаться воздействовать на то, что возможно изменить, и принять то, на что повлиять нельзя. В этом случае сознание, что контроль над ситуацией в какой-то мере возможен, увеличивает способность к стрессоустойчивости.

2. Отношение к стрессовой ситуации, как временной трудности, дает ощущение стабильности и душевного покоя. Любые неприятности, в конце концов, проходят. Они не могут продолжаться вечно. Жизнь всегда состоит из чередования плохих и хороших моментов. Способность человека адаптироваться к переменам также говорит об его устойчивости к непредвиденным или неприятным ситуациям.

3. Если приходится смириться с возникшими неприятностями, надо постараться отстраниться от них, представить, что жизнь продолжается по-прежнему. Это сделать не всегда просто. Но этому можно научиться. Надо представить, что еще не пришло время для изменения ситуации, что сейчас надо принять такое положение, но в будущем все может измениться.

4. Надо понять, что все люди имеют право на выражение собственного мнения, поэтому терпимое отношение к мнениям и поступкам других людей говорит об устойчивости нервной системы. Полезно воспитывать в себе такое качество. Это поможет строить комфортные отношения с окружающими, легче добиваться положительных успехов в делах и сохранять душевное равновесие.

5. Если у человека есть интересное для него занятие, то это всегда поможет ему отвлечься от неприятных мыслей о сложившейся ситуации и восстановить спокойное состояние.

6. Анализ стрессовых ситуаций в прошлом позволит выработать правильное поведение при возможном стрессе в будущем.

7. Если самостоятельная работа в этом направлении не приносит положительного результата и стрессовые ситуации не поддаются контролю, то возможны два варианта:

- Принятие, в случае необходимости, легких успокаивающих средств. Это могут быть травяные настойки ромашки, пустырника, валерианы или аптечные препараты «валокордин», «корвалол» или «глицин». Но при этом желательна консультация врача.

- Обращение за помощью к психотерапевту, который, после консультации, может посоветовать индивидуальные или групповые занятия по релаксации. Такие занятия требуют усилий и времени, но оказываются полезными для улучшения состояния здоровья.

Всегда надо стараться видеть любую ситуацию с разных сторон. Тогда окажется, что неприятные моменты могут быть восприняты, как возможность что-то изменить в себе. И это будет полезно в любом отношении, в том числе для повышения устойчивости к стрессам.

Фото с сайта Pixabay.com

