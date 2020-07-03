Какую ванную лучше выбрать

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Многие владельцы небольших квартир оборудуют ванную комнату компактными душевыми кабинами

Но в какой-то момент приходит понимание того, что очень ценный элемент, в котором вы можете расслабиться и отдохнуть, потерян. Комнату легко переделать, но возникает другая проблема - как выбрать ванну так, чтобы она подходила по размеру и вписывалась в интерьер комнаты. Есть много типов этой темы. Чтобы понять, вам необходимо ознакомиться с особенностями и характеристиками каждого из них.

Материал изготовления - достоинства, недостатки и особенности монтажа

В стандартной квартире сложно разместить ванну нужной формы и размера. Ситуация меняется в частном доме, при строительстве которого в проекте может быть построен любой душ. Производство материалов, габаритов, формы комфорта может быть любым. Выбор зависит только от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Стальные ванны

Такие ванны изготавливаются из металлических кусков толщиной не менее 2 мм. Плиты размещают под прессом и прессуют изделия любой формы, покрытые эмалью. Специальные программы на автоматических разделительных линиях полностью контролируют процесс, определяют толщину дна и стенки. Благодаря этой точности мы получаем качественную продукцию с минимальным процентом брака.

Легкие стальные изделия также можно устанавливать в разрушающихся зданиях, не опасаясь обрушения. Они разогреваются сразу. Чтобы дно было теплым, его следует промыть горячей водой. Ассортимент моделей разнообразен. Изделия любой формы можно взять с подголовника, душевой стойки. В комплект могут входить регулируемые ножки, специальная подставка для поглощения шума. Это необходимые аксессуары для комфортного использования, так как сталь издается под давлением потока воды. Минимальный срок службы составляет 15 лет.

Основным преимуществом стальной ванны является низкая цена. Этот вариант не пользуется повышенным спросом, поскольку имеет много недостатков. Вода остывает очень быстро. После купания стены и дно следует вытереть насухо, чтобы оставшаяся вода не стекала и не оставляла заметных протечек. Ванна не может быть очищена жесткими щетками и абразивами. Коррозия происходит сразу же в трещинах на поверхности эмали.

Установить копающий объект двумя способами. На специальных ножках, которые входят в комплект или на подушку. В любом случае для надежности его необходимо дополнительно закрепитьа.

Чугунные ванны

В 19 веке они освоили производство чугуна для купания. Современная чугунная ванна - это надежный и долговечный продукт с длительным сроком службы (от 25 лет). Из-за своего большого веса, он никогда не отойдет от стены, она не будет двигаться с любым объемом воды. Обычно форма изделий остается традиционной, поскольку материал плохо обрабатывается и моделируется.

Специальный производственный процесс значительно улучшает свойства продукта, основным из которых является безусловная прочность, устойчивость к механическим повреждениям. Материал не реагирует на температурные колебания, долго сохраняет тепло. Вы можете использовать любой инструмент для ухода за поверхностью. Эмаль долго сохраняет глянцевый блеск, появление трещин исключено. Чугун имеет отличную звукоизоляцию. Можно установить дополнительные ручки, подголовник. Что касается старения, ни один материал не может сравниться.

В дополнение к очевидным преимуществам, чугун имеет ряд недостатков. Квартиры в домах старой постройки оснащены такими моделями, которые прочно обосновались на своих местах. Более тяжелый предмет легче исправить, чем выбросить. Средний вес продукта составляет 150 кг. К недостаткам использования чугунной ванны относятся следующие факторы:

• массивность, универсальность, большой вес;

• высокие затраты;

• ограничение разнообразия моделей;

• сложность гидромассажной установки, аэромассаж.

Установку чугунной ванны лучше всего выполнять перед кирпичной плиткой. Это позволит вам достичь минимального расстояния между боковой стеной и основной стеной. Переверните шрифт, прикрепите специальные ножки с высокой мощностью. Железные плиты укладывают на пол для выравнивания поверхности, на них укладывают ножки изделия.

Акриловые ванны

Производство специальных полимерных веществ. По технологии производства шрифт делится на отлитый и экструдированный. Особые свойства акрила позволяют изготавливать ванны разных форм и размеров. Снаружи стороны покрыты эпоксидными смолами. В комплект также входит специальный металлический каркас. Материал часто используется для изготовления дизайнерских моделей.

К достоинствам акриловых изделий для ванных комнат относится большой выбор аналогичной сантехники. Небольшой вес объекта позволяет транспортировать, собирать вручную. Первоначально теплый акрил способствует медленному охлаждению воды. Скройте неудобное дно ванны с помощью специального экрана, который поставляется вместе с продуктом.

Недостатки акриловых шрифтов связаны со свойствами самого материала. Это не может быть постоянным. Под весом человека или от горячей воды он может легко деформироваться. На целостность продукта также может оказывать сильное воздействие оставление от тяжелого предмета. Акриловое изделие быстро теряет свой первоначальный вид при эксплуатации, образуются царапины и потертости.

Акриловую ванну легче всего установить на специальные ножки. Но это решение подходит только для традиционных моделей. Боковые стенки также нуждаются в поддержке. Чтобы сохранить их, используйте металлический каркас, кирпичную подушку.

Деревянные модели

Помимо функциональной ценности они играют роль самостоятельного предмета декора. Массовое производство деревянных бань не учитывается. Такие предметы чаще всего заказываются вручную. Натуральное дерево в интерьере любой комнаты всегда выглядит красиво.

К достоинствам деревянных бань относится высокий уровень экологичности. Приятно находиться в такой ванне, при нагревании излучает удивительный аромат. Длительный срок службы продукта обеспечивается правильным и систематическим уходом.

Причиной отказа от дерева во влажной комнате может быть несколько недостатков, среди которых цена достаточно высока. К недостаткам изделий из древесины относится сложность ухода. Древесина плохо реагирует на внезапные изменения температуры и влажности. Натуральный материал сразу же после купания впитывает грязь, остатки мыла, различные жиры на дне. Такое исполнение не будет привлекательным в течение длительного времени.

Невозможно установить деревянную баню возле стены. Это должно быть равномерно проветрено со всех сторон здание. В зависимости от формы объекта, он размещается на специальном подносе из того же дерева или на ножках.

Керамические ванны

Этапы производства такие же, как и для раковин и унитазов. Такой контейнер для ванной служит скорее просторным украшением, чем функциональным предметом. Материал требует бережного обращения, трещины могут возникнуть из-за легкого давления воды. Только настоящие ценители роскоши, которые не хотят тратить деньги на дорогие украшения, покупают такие контейнеры.

Фаянсовые ванны изготавливаются путем заливки смеси кварца и глины в специальные формы. После высыхания эмаль наносится. Его цвет может быть очень разнообразным. Несмотря на сложное производство, переход нескольких процессов выпечки, продукт не очень долговечен. К недостаткам фаянсовой ванны также относится большой вес.

Устанавливайте шрифт только на ровную поверхность. Большинство чашек размещаются на полу в нижней части, но могут быть установлены на ножках или специальной подставке. Из-за большого веса рабочей силы, это лучше всего делать с партнером.

Стеклянные модели

Стеклянная ванная комната не оставит равнодушным даже самого искушенного любителя экзотики. Не каждый решит установить такую модель дома. Полностью прозрачный шрифт выполнен из высокопрочного стеклопакета, который практически невозможно разбить.

Стеклянная ванна имеет много преимуществ. Потрясающие свойства и оригинальный дизайн позволяют зданию адаптироваться к любому интерьеру. За стеклом легко ухаживать с помощью мягкой губки и жидких чистящих средств.

Основным недостатком стеклянной ванны является высокая цена. Состояние материала следует постоянно контролировать, тщательно втирать и не оставлять пятен. Из-за особенностей установки большинство моделей можно устанавливать только в середине комнаты, на расстоянии от стены. Такой вариант могут позволить себе только владельцы просторных комнат.

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