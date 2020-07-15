Самые дорогие сумки в мире за время пандемии подешевели вдвое

12:05

Самые дорогие сумки в мире за время пандемии коронавируса упали в цене более чем на 50%, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.

Речь идет о лимитирвоанных сумках бренда Hermès. Так, модель Hermès Himalaya Birkin, стоимость которой составляла на аукционах более 200 тысяч долларов, была выставлена на срочный аукцион Sotheby's с ожидаемой ценой продажи 85-100 тысяч долларов. Однако она так и не смогла найти покупателя.

По словам экспертов, это может быть связано с тем, что люди, которые готовы потратить столь внушительную сумму на аксессуар, хотят увидеть товар лично. Но в период пандемии это стало невозможным, что и отпугивает покупателей.

Сумки Hermès считались одним из самых инвестиционно-привлекательных предметов роскоши. В 2019 году их стоимость возрасла на 13%. А за десять лет сумки лимитированных коллекций выросли в цене более чем вдвое.