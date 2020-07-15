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Самые дорогие сумки в мире за время пандемии подешевели вдвое

12:05 15.07.2020
Himalaya Birkin
Фото с сайта TheFashionLaw.com

Самые дорогие сумки в мире за время пандемии коронавируса упали в цене более чем на 50%, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.

Речь идет о лимитирвоанных сумках бренда Hermès. Так, модель Hermès Himalaya Birkin, стоимость которой составляла на аукционах более 200 тысяч долларов, была выставлена на срочный аукцион Sotheby's с ожидаемой ценой продажи 85-100 тысяч долларов. Однако она так и не смогла найти покупателя. 

По словам экспертов, это может быть связано с тем, что люди, которые готовы потратить столь внушительную сумму на аксессуар, хотят увидеть товар лично. Но в период пандемии это стало невозможным, что и отпугивает покупателей. 

Сумки Hermès считались одним из самых инвестиционно-привлекательных предметов роскоши. В 2019 году их стоимость возрасла на 13%. А за десять лет сумки лимитированных коллекций выросли в цене более чем вдвое.

Темы: Сумки и аксессуары к ним, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 12:34
Гость: Юляша

Как бы из-за кучки наворовавшихся выродков,платящих за кожаную торбу больше,чем нормальный чаловек заработает за ВСЮ жизнь Господь не наказал всех нас чохом ?отвратительное,постыдное безумие...
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