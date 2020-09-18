]]>
]]>
Главная Стиль

Подарочные издания книг

11:32 18.09.2020
Подарочные издания © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Отличным подарком для людей разного пола и возраста станет интересная и красиво оформленная книга 

Такой презент можно преподнести близкому другу или родственнику, коллеге по работе или уважаемому руководителю. Элитные издания в дорогих переплетах подчеркнут особое отношение дарящего к одариваемому. Они станут достойным украшением любой домашней библиотеке и на протяжении долгого времени сохраняют не только свою эстетическую, но и духовную ценность.

Разнообразие экземпляров

Оригинальные подарочные издания книг можно подобрать с учетом интересов того человека, для которого они будут предназначены. Такие презенты имеют символическое и даже сакральное значение. Для оформления переплета многих раритетных изданий используется качественная натуральная кожа, а для украшения обложки применяется золотое тиснение.

Блок элитных книг выполнен из специальной дизайнерской бумаги, а их страницы содержат красочные авторские иллюстрации. Подарочные издания характеризуются лучшими произведениями и тематическими подборками. Они реализуются в эффектных футлярах или мешочках.

Идеальный вариант запоминающегося презента

Среди основных преимуществ изданий, представленных на сайте Мосподарок, следует выделить:

•эксклюзивное оформление, привлекающее внимание с первого взгляда;
•использование дорогостоящих материалов и ручной работы;
•богатую подборку исторических документов и художественных произведений на любой вкус.

Каждая книга обладает особой ценностью. Она будет достойным украшением самых шикарных интерьеров. Такой элитный презент обязательно оценят по достоинству люди с высоким интеллектом и широким кругозором.

Эксклюзивность и престижность

Отдельного внимания заслуживает информационное наполнение подарочных изданий. Некоторые книги содержат копии редких документов, уникальные фотографии животных, птиц, архитектурных сооружений или природных пейзажей. Дополнительно в книгах может содержаться текстовая информация к редким изображениям.

Каждая подарочная книга прекрасна и неповторима. Она представляет собой настоящее произведение искусства, ценность которого с годами будет только увеличиваться. Подарочные издания всегда выпускаются ограниченным тиражом, поэтому намного престижнее любого вип-сувенира. 

Впрочем, приобрести подарочную книгу можно и себе, согласитесь, классно иметь на полке что-то действительно стоящее не только по содержанию, но и по оформлению.

 


 

Темы: Стиль
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации