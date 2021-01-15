Чем отличается стиль смарт-кэжуал от шик-кэжуал в женской одежде? Вникаем в нюансы с Lana Arti.

04:20 15.01.2021

Важно помнить, что стиль кэжуал базируется на трёх китах: удобстве, элегантности и практичности.

Слово Casual переводится, как «повседневный, небрежный, обыденный». Однако, всё ли в одежде современных модниц, старающихся следовать данному модному направлению, подходит под стиль одежды кэжуал для женщин? На эти вопросы даст ответ идейный вдохновитель бренда женской одежды Lana Arti Светлана Стецюк.

Стиль кэжуал для женщин. Что ему соответствует?

Небрежность в одежде ещё не означает, что образ женщины соответствует женскому модному кэжуал стилю. То, что зачастую надето на вышедшей на улицу соседке, на проходящей мимо барышне на каблуках вряд ли попадёт под определение «стиль одежды кэжуал для женщин». Попробуем определить тонкую грань, отделяющую будничное платьице от платья в стиле кэжуал.

Наиважнейший фактор, выделяющий женский кэжуал стиль среди остальных модных направлений, это идеальная сбалансированность безупречной элегантности с удобством, демократичностью и раскованностью. Если внимательно рассмотреть стиль кэжуал фото, можно прийти к выводу, что особой трудностью выдержать тот же стиль для женщин смарт кэжуал, является необходимость удержать образ в рамках небрежной демократичности, не допустив при этом полного смешения стилей и банальной расхлябанности в одежде.

Откуда появился стиль кэжуал в современной одежде?

Считается, что модный сегодня мужской и женский кэжуал стиль берёт начало с 70-х годов от стилистики одежды английских футбольных фанатов. Распространённое в те времена движение британских футбольных болельщиков привело к созданию особой субкультуры. Её фишкой стал собственный стиль одежды, исключающий атрибутику футбольных клубов, но требующий ношение одежды конкретных брендов (Lonsdale, Lacoste, Fred Perry).

Название Casuals, придуманное болельщиками, позже трансформировалось в привычное нам сегодня Casual. Позже стилистика одежды фанов была взята на вооружение болельщиками других стран, сделав сам стиль кэжуал единым повсеместно.

Рассматривая стиль кэжуал фото, можно ошибочно решить, что только определённые бренды должны ассоциироваться с данным стилем. Это не совсем верно. Для модных брендов стиль кэжуал, судя по фото показам, обязателен в большинстве предоставляемых коллекций, так как сегодняшние модники и модницы всё чаще выбирают универсальную, демократичную одежду: брюки в стиле кэжуал, платья в стиле кэжуал, обувь и т. д.

Направления стиля кэжуал для модных женщин

Рассматривая бизнес-стиль кэжуал, можно сделать вывод, что он сочетает привычную классику и лёгкую демократичность (что не свойственно традиционному деловому стилю). Элегантная деловая одежда в стиле кэжуал фото которой заполонили глянцевые модные журналы, смотрится просто отменно.

Стиль смарт кэжуал популяризирован его основателем — Джорджио Армани. Мэтр сумел добавить ещё больше лёгкой небрежности к образу деловой женщины. Современный стиль одежды кэжуал для деловых женщин — по-прежнему в тренде. Сегодняшний стиль смарт кэжуал позволяет не только надевать ту же водолазку с деловым костюмом, но и освежить его эффектными аксессуарами: шарфом, платком, оригинальными серёжками

Стрит-стиль кэжуал позволяет практически без ограничений сочетать различные цвета и ткани в повседневной одежде. Например, брюки, платья в стилистике кэжуал-стрит могут быть в достаточно оригинальной цветовой гамме. Такая одежда в стиле стрит-кэжуал удобная и практичная.

Спортивная одежда в современном стиле кэжуал фото, которой сегодня можно увидеть в модных журналах, достаточно разнообразна и интересна. Можно смело носить спортивные брюки в стиле кэжуал, джинсы, дутые жилетки, кроссовки, сочетая их с подходящими по стилю кэжуал для весны аксессуарами — очками, браслетами, кепками, т. д.

Casual Chic. — особый стиль кэжуал. Представленные дизайнерами фото моделей ему соответствующих отличаются смелым сочетанием минимализма с шиком и роскошью. Этот стиль кэжуал (Casual Chic) характеризуется удачным «сочетанием не сочетаемого».

Разрабатывая модели, дизайнеры бренда Lana Arti делают основной упор на стиль кэжуал, ведь именно он отвечает тому ритму жизни, которым сегодня живет каждая женщина современного мегаполиса. Ее цель - быть красивой и стильной и не тратить много времени на выбор. Поэтому в наших коллекциях вы увидите большой выбор брюк, жакетов, рубашек под смарт кэжуал и спортивных костюмов, худи, футболов для стиля спорт-кэжуал. Со всеми моделями женской одежды от Lana Arti можно познакомиться на сайте lanaarti.com.