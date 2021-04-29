Как правильно есть суши и роллы

16:31 29.04.2021

Блюда японской кухни стали практически стандартным вариантом перекуса, обеда или ужина для многих.

Они идут почти наравне с пиццей и другими подобными блюдами. Их любят многие люди, а есть те, кто не смог оценить вкус. Часто причина в том, что суши просто неправильно едят или же выбирают не тот ресторан. Как же все-таки нужно есть блюда японской кухни, следует разобраться подробнее.

Нужен ли этикет дома

Если вы идете в ресторан, то вполне логично, что требуется все же соблюдать правила употребления блюд, использовать подходящие приборы. А вот как быть, если заказать суши на дом, например, по ссылке https://samara.farfor.ru/, важны ли правила этикета?

Конечно, в точности соблюдать все их не обязательно. Ведь мы не японцы, которые практически с рождения используют палочки и отлично ими оперируют. Если удобно есть руками, не стесняйтесь и не смущайтесь. Да, даже в ресторанах можно увидеть людей, которые спокойно едят такие блюда привычными для нас приборами или просто руками.

Но вот определенный алгоритм употребления все же следует использовать, ведь он важен для полного раскрытия вкуса.

Соевый соус: инструкция к применению

Все знают, что суши и роллы стоит обмакнуть в соевый соус перед тем, как есть. Но помните, что действительно качественное блюдо с идеальным сочетанием риса и морепродуктов или овощей нуждается в минимальном количестве такой приправы. Вкус и без нее отлично сбалансирован.

Если очень любите приправу, следует окунать в нее роллы аккуратно. Рекомендуется погружать только верхний слой. Причем следует действовать быстро, чтобы рис полностью не пропитался. Иначе будет крайне проблематично распознать вкус, который хотел передать повар. Если полностью окунать в соевый соус каждый ролл, то даже разные вариации покажутся абсолютно одинаковыми.

Есть неплохое решение:

погрузить в соус имбирь;

положить его на ролл.

Этот прием поможет не полностью пропитать рис соусом, а только придать ему острые нотки, которые подчеркнут вкус.

Если есть специальная приправа

Иногда в ресторанах предлагают другие соусы, кроме соевого. В таком случае последний использовать нет необходимости. Дело в том, что повара разрабатывают уникальные добавки, которые отлично подходят под конкретный ролл. Поэтому и окунать его во что-то дополнительно не требуется.

Если суши разваливаются

Многие отказываются от суши в пользу роллов, потому что просто не умеют их есть. Все дело в том, что конструкция так и норовит развалиться. В итоге после погружения в соевый соус еду приходится собирать буквально по частям, вылавливая рис, морепродукты. А что происходит, когда начинка полностью пропитывается, вы уже знаете. Такая ситуация может, мягко говоря, вывести из себя даже обычно спокойного человека.

Есть один секрет, который раскрывают истинные ценителю японских блюд: переверните суши на бок. Необходимо сделать так, чтобы одной палочкой придерживать рыбу, а другой – рис. В итоге блюдо сохраняет свою целостность. Обмакивать следует только рыбной стороной. Тогда вкус получится более насыщенным.