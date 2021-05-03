Все, что вы не знали о грузоперевозках

17:01 3.05.2021

Грузоперевозки окружают человека постоянно, просто большинство людей об этом не задумываются.

Посмотрите на смартфон, который держите в руке. В этот момент придется осознать, что именно он, скорее всего, проделал путь длиною в несколько тысяч километров, чтобы оказаться у вас в руках. В этой статье речь пойдет о грузоперевозках и их видах.

Классификация грузоперевозок

Классификация грузоперевозок делится на 4 основных вида:

1. Автомобильные грузоперевозки;

2. Железнодорожные;

3. Воздушные;

4. Водные.

Про автомобильные грузоперевозки мы поговорим более детально, так как это самый распространенный вид перевозок.

Автомобильные грузоперевозки

Они являются самым распространенным видом транспортировки грузов. По статистике, именно на данный сегмент приходится около шестидесяти процентов всех грузоперевозок. В данном случае используются грузовики, фургоны, крупногабаритная техника, зерновозы, фуры и тягачи с рефрижератором. Основной плюс – доставка в любую точку страны и не только. Также, может обойтись товарная перевозка по области или Москве еще дешевле – если найти проверенную логистическую компанию.

Основные минусы использования в России – плохие дороги на 70% территории, нерентабельность в связи с ростом цен на топливо, система налогообложения «Платон», гибкость с учетом погодных условий в стране.

Квартирный вопрос и грузоперевозки: где связь?

Сейчас огромной популярностью пользуются мувинговые компании, которые могут помочь с перевозкой вещей из одного места в другое. Теперь доступные квартирные переезды- это просто! Поговорим про основные преимущества:

1. Время. Те, кто имел дело с переездами, знают, что самое неприятное в переезде – это упаковка всех вещей, которая занимает определенное количество времени, которые измеряется в днях и неделях. Однако, во многих мувинговых компаниях есть возможность получить помощь от сотрудников, которые помогут в упаковке техники, вещей и прочего.

2. Отсутствие затрат на упаковку, аренду автомобиля. Компании, занимающиеся квартирными перевозками имеют в своем распоряжении собственные автомобили и специалистов, которые помогут вам с упаковкой и транспортировкой объектов.

3. Не надо контролировать процесс самому. Действительно, если переезжать самостоятельно, приходится нервничать, смотреть за процессом, командовать людьми и прочее. Но если заказать услугу у мувинговой компании, можно избавиться от большинства этих проблем.

4. Компания берет полную материальную ответственность за сохранность вещей.