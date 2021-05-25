Названа сумма затрат родителей на празднование школьных выпускных

Выпускной

Родители российских выпускников потратят на празднование окончания школьного обучения своих чад в общей сложности 30 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса о поиску работы SuperJob.

Большую часть данной суммы планируется потратить на покупку одежды на выпускной, стоимость которой в среднем составляет от 16 до 16,5 тыс рублей. Специальный наряд не планируют покупать для детей 18% родителей. 

Средние денежные вложения на выпускной у родителей 11-классников в среднем по России составляет 11,5 тысяч рублей. Самые дорогие выпускные - в Москве, где в среднем на праздник по окончаню школы собирают в среднем 16,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге расходы на сам выпускной оцениваются в 13 тыс. рублей. 

Финансовые затраты на выпускной для родителей 9-классников оказались ниже. В среднем по стране выпускной для тех, кто оканчивает среднюю школу составляет от 6 до 10 тысяч рублей. 

На текуший момент Минпросвещения планируют, что выпускные вечера в школах в текущем году пройдут в традиционном формате. 

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