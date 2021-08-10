Скачать Minecraft PE 1.17.11 и 1.17 бесплатно на Android

Скачивайте Minecraft PE 1.17.11 и 1.17 Пещеры и Скалы с рабочим Xbox Live на Android и спускайтесь глубоко под землю в поисках глубинного сланца, добывайте капли плавящихся руд.

Caves and Cliffs Update в Майнкрафт 1.17: Улучшенный растительный мир

Основную ветку дополнений 1.17 можно считать одной из самых масштабных за всю историю существования Minecraft PE. Со всеми версиями Майнкрафт ПЕ можно ознакомиться здесь: https://minecraftandroid.ru/download/.

Дело в том, что разработчики полностью переработали структуру мира, сделав её более грандиозной и приятной глазу.

Благодаря добавленным изменениям, в Майнкрафт 1.17.11 и 1.17 наблюдается несколько новинок растительного мира. К таковым относится и появление специального биома, который целиком и полностью состоит из вьющихся лоз и лиан.

Название довольно простое, данная локация известна многим игрокам под названием Пышные Пещеры.

Внутри довольно много особенностей, среди которых здорово выделяются светящиеся ягоды и лишайник. Есть также цветущая азалия, мягкий мох, висячие корни и большой твердолист.

Аксолотль

Найти дружелюбного моба можно только в воде, на суше эти созданий не обитают.

В Minecraft PE 1.17.11 и 1.17 аксолотль не нападает на пользователя. Только на некоторых морских противников и тропическую рыбу.

Последние обитатели моря находятся в зоне риска, поскольку являются питательным лакомством для амфибии.

Иногда аксолотль может прийти к вам на помощь, если Стив находится в водном пространстве.

Тогда группа персонажей окружит вас со всех сторон, не давая противнику шансов добраться до главного героя.

Если вас всё же заденут какие-то удары, то моб с радостью вылечит все увечья. Может даже избавит от усталости, однако такое случается редко.

Глубинный сланец

Для добычи глубинного сланца в Майнкрафт 1.17.11 и 1.17 вам понадобится кирка. Блок чем-то похож на камень.

Многие отмечают, что оба объекта имеют тёмную текстуру и прочные свойства.

Система получения блока в игре такова: изначально вы ломаете предмет и получаете небольшие осколки.

Затем отправляете эти крупицы в печь и ждёте, пока они не преобразуются в полноценный блок. Эти капли ещё называют дроблёным сланцем.

Капли плавящейся руды

В Minecraft PE 1.17.11 и 1.17 представлено всего три плавящихся руды: золото, медь и железо.

Система добычи капель точно такая же, как и у глубинного сланца. Но на этот раз игроку при переплавке нужно получить слитки, а не блоки.

Свечи

Создаются свечи из пчелиных сот и паучьей нити. В Майнкрафт 1.17.11 и 1.17 предмет можно зажечь огнивом.

В таком случае, Стив будет наблюдать праздничную анимацию.

Скачать Майнкрафт 1.17.11 и 1.17

Повстречайте аксолотля, зажгите свечи, а также создавайте новые предметы в биомах Пещеры и Скалы: https://minecraftandroid.ru/minecraft-pe-1-17-11/.

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