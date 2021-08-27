21:04 27.08.2021

Довольно популярным в наше время развлечением является чтение манги.

Многие слышали этот термин, но не все так и поняли что это такое. В этой статье мы поговорим про мангу поподробнее.

Что такое манга?

Слово и термин произошли в Японии, и означают некие японские комиксы, которые также называют комикку. Современное понимание манги, к которому привыкли люди в данный момент, зародилась в 1940-х годах, после окончания Второй мировой войны. Манга достаточно сильно была подвержена западному влиянию и традициям, но все таки, она имеет происхождение и берет свои истоки в искусстве Японии.

В России читать мангу предпочитают подростки и молодежь, хотя в Японии это излюбленное чтиво людей разных возрастов. Ее уважают как форму изобразительного искусства и как литературную деятельность. По этой причине, манга не ограничивается на одном жанре, их существует огромное количество: романтика, приключенческая манга, манга на основе реальных исторических сюжетов, юмористическая манга, научно-популярная манга, манга-ужасы и так далее.

Как говорилось ранее, манга приобрела особую популярность именно в послевоенное время, заняв крупную процентную часть японского книжного издания. После этого, манга распространилась на весь мир, и ее полюбили во многих странах. В основном, картинки в манге черно-белые, но есть и в цвете с пометкой Colorful.

Интересные факты

1. По манге зачастую снимаются аниме и производят компьютерные игры;

2. Манга – это отличный инструмент понять, зайдет та или иная история, чтобы ее можно экранизировать.

3. Те люди, которые рисуют и создают мангу, называются мангак;

4. Манга может быть по мотивам того или иного художественного произведения, например, есть по мотивам кино-эпопеи «Звездные войны».

5. Культура анимэ появилась только благодаря тому, что на свет появилась манга.

6. Слово манга нельзя перевести до словно, ведь перевода не существует. Но манга состоит из иероглифов, один из которых переводится как «рисунок», а другой как «ман». Соответственно: «рисунок в стиле ман» - это манга!

7. В российском обществе существуют споры по поводу того, можно ли склонять слово «манга».

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