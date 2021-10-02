Как выбрать ребенку ювелирное украшение?

15:24 2.10.2021

Взрослые так мало понимают в том, что нужно детям. Однако, одно остается неизменным - украшения ювелирные для детей – это отличный подарок не только на праздник, но и в повседневной жизни. В этой статье мы подробнее поговорим как грамотно выбрать украшение для ребенка.

Взрослые так мало понимают в том, что нужно детям.

Однако, одно остается неизменным - украшения ювелирные для детей – это отличный подарок не только на праздник, но и в повседневной жизни. В этой статье мы подробнее поговорим как грамотно выбрать украшение для ребенка.

Основные советы, на которые стоит обратить внимание

1. В первую очередь, обращайте внимание на вес выбранного вами изделия. Не рекомендуется приобретать малышу очень крупные и тяжелые украшения, ведь ему просто будет тяжело их носить. Лучше всего выбрать кулон небольшого размера, который бы не сковывал движения ребенка, и цепочку, которая бы не нагружала детскую шею.

2. Длина изделия тоже играет большую роль. Дети по своей натуре – непоседы, они постоянно находятся в движении. Украшения, располагающиеся на длинных цепях зачастую становятся причинами различных травм – длинные серьги могут зацепиться за одежду и повредить ухо. В данном случае лучше выбирать серьги-пуссеты, которые максимально плотно прилегают к детскому уху.

3. Форма украшения – параметр субъективный, но все же, как показывает практика, чаще всего детям по фасону подходят украшения без острых углов. Во-первых, это безопасно, во-вторых, заокругленные ювелирные украшения – это тренд западной моды.

4. Обязательно обратите внимание на застежку украшения. Заранее необходимо убедиться в том, что ребенок способен самостоятельно снять и надеть украшение руками. Существует много случаев, когда ребенок пытается расстегнуть застежку и случайно проглатывает ее, что приводит к нехорошим последствиям.

5. Ювелирное украшение должно быть достаточно прочным. Например, если вы приобретаете ребенку серебряную цепь или кожаный шнурок, убедитесь, что они повредятся после первой детской активности. Хорошие плетеные браслеты обладают высокими характеристиками прочности, но при этом совершенно не натирают ребенку запястье. Ознакомиться более детально с каталогом браслетов можно на сайте https://umaumi.com/ru/catalog/vidnomenklatury-braslet.

6. Эстетическая составляющая изделия, безусловно, очень важна. Но везде нужно знать меру – как показывает практика, на ребенке не совсем этично и адекватно смотрятся большие украшения. В основном, детям идут более яркие и пестрые атрибуты, которые не опошляют детскую натуру. Детские ювелирные украшения покрываются цветной эмалью и декорируются вставками из мерцающих камней.

