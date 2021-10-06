Как поддержать чистоту офисного ковролина осенью

12:43 6.10.2021

Ковролин – самый популярный материал для напольного покрытия в офисе.

Он отличается приятным внешним видом, хорошими шумопоглощающими свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками. Помимо этого, ковролин имеет вид, отдаленно напоминающий ковер, что позволяет добавить помещению некоторого уюта и «домашности».

При всех плюсах ковролина есть у него и весомый минус: сложность ухода. В силу того, что он фиксируется на полу при помощи плинтусов и иногда клея, ковролин является несъёмным покрытием. Из-за этого его нельзя почистить с 2 сторон пылесосом как ковер или постирать. А при выведении пятен жидкими средствами возникают сложности с осушением, из-за чего в ковролине может завестись плесень.

Поддерживающий уход за ковролином

Ежедневный поддерживающий уход за ковролином предполагает тщательную чистку пылесосом. С этой задачей неплохо справляются штатные уборщицы. Для офисов, где присутствуют только сотрудники, достаточно 1 уборки в сутки. В случае, если помещение проходное и идет большой поток посетителей, не лишним будет увеличить число сухих уборок до 2–5 в день. Традиционно, в межсезонье требуется чаще проводить обработку пылесосом, так как на влажной обуви заносится большее количество песка и уличного сора.

Уборка обычным пылесосом позволяет убрать с ковролина пыль, песок, уличный сор, реагенты. Но, к сожалению, его всасывающей силы недостаточно для того, чтобы удалить загрязнения из основания. Также поддерживающий уход бессилен перед пятнами: локальными загрязнениями из-за неосторожности и темных дорожек в местах наибольшей проходимости.

Профессиональная чистка ковролина

Если внешний вид ковролина не радует, на нем видны пятна, цвет покрытия стал тусклым или от него исходит неприятный запах – не спешите задумываться о ремонте и замене покрытия. Справиться со всеми этими неприятностями можно при помощи профессиональной химчистки ковролина, которая проводится с применением специализированных чистящих средств и оборудования.

1. При помощи экстракторного пылесоса, который имеет большую всасывающую мощность, ковролин глубоко обеспыливают.

2. Далее на ковролин под высоким давлением наносят специализированный чистящий раствор. Данная процедура также выполняется при помощи экстрактора.

3. При выраженном загрязнении ковролин обрабатывают при помощи поломоечной машины. Она механически воздействует на ковролин и приподнимает примятый ворс.

4. Места локальных пятен при необходимости обрабатывают пятновыводителем.

5. Ковролин промывают чистой водой при помощи экстрактора. При этом одновременно влага высасывается из покрытия, благодаря чему он остается чуть влажным.

6. Ковролин досыхает 4–10 часов. При желании возможна сушка специальным мебельным феном: с ним покрытие будет сухим уже через 2–3 часа.

После правильно проведенной химчистки ковролина покрытие должно выглядеть как новое. Процедура позволяет избавиться от общей загрязненности, локальных пятен, неприятного запаха, примятого ворса. И это по цене, значительно меньшей, чем ремонт и укладка нового ковролина. Судите сами: стоимость нового ковролина – от 1000 рублей за квадратный метр. А стоимость химчистки – 100–150 рублей за квадратный метр в зависимости от объема работ. Подробнее ознакомиться с ценами на химчистку ковролина можно здесь.

Что немаловажно, химчистка, в отличие от ремонта, не парализует жизнь офиса. Проведение работ возможно в вечернее или ночное время. В этом случае утром ковролином можно будет пользоваться как обычно. И сотрудники, и посетители не испытают каких-либо неудобств.

Статья подготовлена при поддержке профессиональной химчистки мебели и ковров Fresh Clean (сайт компании www.fresh-clean.ru).