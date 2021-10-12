Нужно ли высшее образование?

13:06 12.10.2021

Здравствуйте. Меня зовут Денис Смирнов.

Я работаю в онлайн-образовании. Также я основатель сайта https://katalog-kursov.ru/

Какое-то время назад высшее образование было невероятно престижным и, казалось, что без него невозможно чего-либо добиться в жизни. Но со временем престиж его стал снижаться, и сейчас очень многие молодые и успешные люди всё чаще высказываются о том, что высшее образование переоценено. Старшее же поколение всё ещё уверено в его необходимости, но так ли это?

Плюсы высшего образования

Есть немало возможностей, которые даёт высшее образование. Главным его преимуществом является учебная среда, окружение из людей, заинтересованных и развивающихся в интересной вам сфере. В вузах преподаваемая информация прошла через многих ученых людей и является намного более полной и систематизированной, чем то, чему вас могут научить на курсах.

Несмотря на то, что не для каждой работы требуется корочка, многие работодатели скептически относятся к резюме людей без высшего образования, а то и сразу их отклоняют.

Более того, не всему можно обучиться на курсах. Чтобы стать хирургом или адвокатом без высшего образования не обойтись. Так, учеба в вузе открывает доступ ко многим престижным и высокооплачиваемым профессиям.

Стоит также отметить, что для парней учеба в вузе позволяет получить отсрочку от армии, что тоже является плюсом.

Недостатки

Если поступив в вуз, вы прогадали со специальностью, то никакие другие плюсы не смогут окупить потраченных на учебу лет жизни, денег и сил. Обучение, которое не приносит удовольствия, в итоге может убить весь интерес к выбранной области.

Зная, чего вы хотите, можно получить многие навыки самостоятельно, на курсах или в свободном доступе в Интернете. Обучаясь самостоятельно, вы можете получать знания в подходящем для вас ритме, делать упор на интересные вам сферы и при этом иметь достаточно времени для работы.

Согласно статистике, почти половина россиян не работает по специальности. Это значит, что не будучи уверенным в том, нужно ли вам высшее образование, вы можете потратить время зря.

Какие существуют альтернативы

Помимо уже упомянутых многочисленных курсов, есть и другие способы найти свою профессиональную нишу. Один из наиболее эффективных способов найти работу – иметь нужные связи. И это не значит, что ваш отец должен быть директором в крупной компании, чтобы устроить вас туда. Просто имея друзей и знакомых в интересующих вас сферах, можно узнавать о различных вакансиях и мероприятиях, а также получать рекомендации.

Многие занятия не требуют специального образования и их можно освоить на практике. Не нужно учиться в вузе, чтобы бить татуировки или заниматься продажами. Также в последнее время всё больше людей задумывается об открытии собственного бизнеса.

Итог

Получать высшее образование или нет, зависит только от ваших целей и уверенности в том, что выбранное направление вам действительно интересно. Не стоит тратить время на получение корочки, если вы заранее знаете, что не будете работать по специальности. Но также не стоит бросать учебу в вузе, если у вас нет плана, что делать дальше, ведь иначе вы будете прости сидеть без дела.