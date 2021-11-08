Братья Жилины раскрыли главные тренды дизайна и архитектуры загородных домов в 2022 году

В Студии дизайна братьев Жилиных уверены: 2022 год готовит много новых тенденций в строительстве и отделке, эти изменения также отразятся на архитектуре и дизайне загородных домов.

В мире моды, тренды решают если не все, то очень много. Меняясь каждый год, они вдохновляют на свежие идеи для создания стильных интерьеров. Интерьер является воплощением философии и образа жизни владельцев дома. В новом сезоне станут популярными стили, в которых главные роли отводятся качеству материалов и единству отдельных элементов.

Братья Жилины: «Эти 5 трендов дизайна и архитектуры будут актуальны в 2022 году»

Разумеется, пандемия внесла свои коррективы в дизайнерские решения, в 2022 году ее влияние еще будет чувствоваться. Сегодня люди, как никогда, ценят свое здоровье, а потому делают пространство вокруг максимально комфортным и уютным. Все главные тенденции основаны на этом принципе. В моде минимализм, акцент на экологичность, большое количество света, функциональность и гармоничная цветовая гамма. Об особенностях каждого тренда нам рассказали дизайнеры основатели Студии братьев Жилиных - Николай и Михаил.

Минимализм

Отсутствие лишних деталей – это не про скудность мышления и ограниченность фантазии. Скорее, наоборот. Сдержанность в стиле свидетельствует о тонком чувстве вкуса. В минималистичных интерьерах невооруженным глазом видно высокое качество материалов и работ.

Минимализм – это роскошь. В таком интерьере вы не найдете обилия декоративных элементов на стенах, каждая деталь имеет свой смысл. Роскошь заключается в умении грамотно подбирать нюансы и расставлять акценты. Например, важно понимать, в каком интерьере яркая ваза будет стильным штрихом, а в каком – лишним, никому ненужным элементом.

По мнению братьев Жилиных, архитектура и дизайн в минималистичном стиле – это сочетание простора и лаконичности. Мебель в комнатах – та, без которой действительно не обойтись. Однотонные стены и шторы на окнах, высокие потолки. Цвета – контрастные или близкие друг другу, важно, чтобы они не перегружали пространство. Сочетание белого и серого, единая пастельная гамма, приглушенные темные тона – можно использовать любые цветовые ансамбли, если они отражают общий стиль жизни владельцев дома.

Акцент на экологичность

В отзывах клиенты Студии братьев Жилиных отмечают акцент на экологичности используемых материалов. Тенденция на экологичность живет уже не один год, в 2022 она также будет актуальна. В загородном доме экологичность воплотить не сложно.

Акцент на натуральных материалах – дереве, камне. В моде стеклянные поверхности, кирпич, бетон, которые являются основными для оформления интерьера в стиле лофт. Комнатные и срезанные цветы – яркие нотки тренда на экологичность.

Большое количество света

Панорамными окнами сегодня никого не удивишь. Благодаря им дом заливается ярким естественным светом днем, через большие окна в комнаты заглядывают лучи томного закатного солнца.

Но в нашей стране солнца мало, поэтому уже много лет актуальны интересные идеи для освещения. Большие круглые лампочки по периметру веранды, настенные бра и люстры в каждой комнате, светодиодные ленты в кухне, мансардные окна на втором этаже – все это можно реализовать в загородном доме.

Функциональность

В доме должно быть не только красиво, но и удобно всем членам семьи. Если в доме живут маленькие дети, важно, чтобы не было высоких порогов между комнатами, а лестницы оборудованы перилами, для взрослых же необходимо грамотное зонирование всей площади. Например, в кухне важно разделить обеденную и рабочую зоны, в гостиной – зону отдыха и место для детских игр.

Дизайн и архитектура студии братьев Жилиных – это функциональное использование каждого предмета интерьера в загородном доме. Шкафы с множеством неудобных маленьких полочек, загромождение пространства рабочей зоны на кухне – все это в прошлом. Судя по отзывам, братья Жилины при создании дизайна ориентируются на комфорт: подбирают удобные функциональные шкафы, мягкую мебель с вместительными ящиками для хранения, встроенный гарнитур на кухне с полками для мелкой бытовой техники.

Гармония цвета

Попытка сочетать несочетаемое в дизайне и архитектуре по мнению братьев Жилиных – это прекрасно, но для интерьера загородного дома подходит мало. От обилия цветов быстро устают глаза, находиться в такой комнате долгое время физически сложно. Возможно, поэтому гармония цвета в 2022 году столь актуальна.

Однако эта тенденция не говорит о том, что нужно отказаться от ярких красок. Акценты, контрасты, насыщенные цвета – все это добавит любому помещению жизни, и комнаты в загородном доме – не исключение. Важно, чтобы оттенки сочетались между собой и вместе создавали единый ансамбль. В отзывах о студии братьев Жилиных клиенты много говорят о внимательном отношении дизайнеров к выбору цветовой гаммы интерьера при создании проекта.

В дизайне интерьеров загородных домов Студии братьев Жилиных можно увидеть воплощение каждого из 5 основных трендов. Но в компании приоритетными считают индивидуальные предпочтения клиентов. Модные тенденции, считают дизайнеры, помогут реализовать любые креативные идеи.

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