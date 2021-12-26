Какое термобелье выбрать для зимней рыбалки?

21:17 26.12.2021

Первое, с чего стоит начать, так это выбрать хорошее термобелье. Даже при -30С рыбак может не прерывать процесс ловли. Термобелье для зимней рыбалки обладает уникальными теплосберегающими свойствами.

Заядлого рыбака не остановят никакие погодные условия, чтобы отказаться от своего любимого дела. Лето или зима – любое время идеальное для рыбалки, но только важно правильно подготовиться. Рыбалка – это тот вид отдыха, который не предусматривает активности. И если летом тепло и сухо, то зимой - холодно и ветряно. Как же не замерзнуть при низких температурах, сидя с удочкой на льду? Безусловно можно надеть несколько кофт и две куртки, но такая многослойность в одежде не гарантирует тепло. Лучше сразу одеваться правильно для зимней рыбалки и забыть о дискомфорте даже при низких температурах и сильном снегопаде.

Принцип работы термобелья

Первое, с чего стоит начать, так это выбрать хорошее термобелье. Даже при -30С рыбак может не прерывать процесс ловли. Термобелье для зимней рыбалки обладает уникальными теплосберегающими свойствами. Его механизм работы чем-то напоминает термос, когда придерживается оптимальная температура тела, не позволяя ему охладиться.

Какое термобелье подойдет для низких температур

Когда на улице низкая температура, рекомендуется отдавать предпочтение термобелью с шерстью. Она сверхтонкая, мягкая и очень теплая. Термобелье из шерсти мериноса быстро согревает и хорошо держит тепло, но по сравнению с синтетикой проявляет меньшую сопротивляемость к влаге. Таким образом, данное изделие лучшим образом подходит для неподвижного времяпровождения в холодную пору. Оно хорошо сидит по фигуре, закрывая все части тела. К тому же, зимнее более плотное по сравнению с летним.

Если вы активный человек и даже во время рыбалки постоянно находитесь в движении, тогда следует обратить внимание на модели, в основе которых синтетические нити. На современном рынке потребитель может встретить разные виды синтетики: эластан, полиэстер, полипропилен. Синтетическое мягкое на ощупь, хорошо сохраняет тепло и не впитывает влагу.

Термобельё какого бренда лучшее

Из всех представленных вариантов наилучшим образом себя проявило термобелье для зимней рыбалки Норфин. Изделие отличного качества и обладает такими особенностями:

натуральный состав: в основе шерсть мериноса. Это природный теплоноситель с уникальными согревающими свойствами;

современные технологии производства и новейшие синтетические волокна. Эти волокна добавляются в состав для улучшения эксплуатационных свойств, а также они усиливают сопротивление к влаге и повышают износостойкость изделия;

правильный анатомический крой: изделие на теле сидит идеально;

все изделия пошиты по технологии «плоский швов». Человек во время движений не ощущает никакого дискомфорта;

полная гигиеничность: ткань обладает антибактериальными свойствами, а это означает, что не происходит процесс накопления неприятных запахов. Таким образом, даже при длительном ношении термобелья человек не будет ощущать дискомфорт от неприятного запаха;

устойчивость к разным загрязнениям, высокая прочность, большой эксплуатационный срок. Даже после 10-й стирки изделие сохраняет свою отличную форму.

Каждого покупателя также приятно порадует ассортимент термобелья для зимней рыбалки, с которым можно ознакомиться на сайте - norfin.com.ua: футболки, кальоны, термоноски, регланы. На выбор представлено несколько серий, исходя из температурного диапазона. Таким образом, для выбора термобелья для зимней рыбалки стоит учитывать условия, в которых будет происходит процесс ловли, а также свой размер. Оно должно аккуратно, но не сильно плотно сидеть по фигуре. Надевается оно исключительно на голое тело без поддевок.

Для полной экипировки стоит также выбрать специальную обувь этого ж бренда.