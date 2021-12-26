Какое термобелье выбрать для зимней рыбалки?
Заядлого рыбака не остановят никакие погодные условия, чтобы отказаться от своего любимого дела. Лето или зима – любое время идеальное для рыбалки, но только важно правильно подготовиться. Рыбалка – это тот вид отдыха, который не предусматривает активности. И если летом тепло и сухо, то зимой - холодно и ветряно. Как же не замерзнуть при низких температурах, сидя с удочкой на льду? Безусловно можно надеть несколько кофт и две куртки, но такая многослойность в одежде не гарантирует тепло. Лучше сразу одеваться правильно для зимней рыбалки и забыть о дискомфорте даже при низких температурах и сильном снегопаде.
Принцип работы термобелья
Первое, с чего стоит начать, так это выбрать хорошее термобелье. Даже при -30С рыбак может не прерывать процесс ловли. Термобелье для зимней рыбалки обладает уникальными теплосберегающими свойствами. Его механизм работы чем-то напоминает термос, когда придерживается оптимальная температура тела, не позволяя ему охладиться.
Какое термобелье подойдет для низких температур
Когда на улице низкая температура, рекомендуется отдавать предпочтение термобелью с шерстью. Она сверхтонкая, мягкая и очень теплая. Термобелье из шерсти мериноса быстро согревает и хорошо держит тепло, но по сравнению с синтетикой проявляет меньшую сопротивляемость к влаге. Таким образом, данное изделие лучшим образом подходит для неподвижного времяпровождения в холодную пору. Оно хорошо сидит по фигуре, закрывая все части тела. К тому же, зимнее более плотное по сравнению с летним.
Если вы активный человек и даже во время рыбалки постоянно находитесь в движении, тогда следует обратить внимание на модели, в основе которых синтетические нити. На современном рынке потребитель может встретить разные виды синтетики: эластан, полиэстер, полипропилен. Синтетическое мягкое на ощупь, хорошо сохраняет тепло и не впитывает влагу.
Термобельё какого бренда лучшее
Из всех представленных вариантов наилучшим образом себя проявило термобелье для зимней рыбалки Норфин. Изделие отличного качества и обладает такими особенностями:
- натуральный состав: в основе шерсть мериноса. Это природный теплоноситель с уникальными согревающими свойствами;
- современные технологии производства и новейшие синтетические волокна. Эти волокна добавляются в состав для улучшения эксплуатационных свойств, а также они усиливают сопротивление к влаге и повышают износостойкость изделия;
- правильный анатомический крой: изделие на теле сидит идеально;
- все изделия пошиты по технологии «плоский швов». Человек во время движений не ощущает никакого дискомфорта;
- полная гигиеничность: ткань обладает антибактериальными свойствами, а это означает, что не происходит процесс накопления неприятных запахов. Таким образом, даже при длительном ношении термобелья человек не будет ощущать дискомфорт от неприятного запаха;
- устойчивость к разным загрязнениям, высокая прочность, большой эксплуатационный срок. Даже после 10-й стирки изделие сохраняет свою отличную форму.
Каждого покупателя также приятно порадует ассортимент термобелья для зимней рыбалки, с которым можно ознакомиться на сайте - norfin.com.ua: футболки, кальоны, термоноски, регланы. На выбор представлено несколько серий, исходя из температурного диапазона. Таким образом, для выбора термобелья для зимней рыбалки стоит учитывать условия, в которых будет происходит процесс ловли, а также свой размер. Оно должно аккуратно, но не сильно плотно сидеть по фигуре. Надевается оно исключительно на голое тело без поддевок.
Для полной экипировки стоит также выбрать специальную обувь этого ж бренда.
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