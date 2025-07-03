Большинство купальников известных брендов не прошли проверку Роскачества

08:15 3.07.2025

Роскачество провело исследование женских слитных купальников 21 популярного бренда и выявило несоответствия различной степени у продукции 18 из них. Проверка охватила более 50 показателей, включая безопасность, качество и достоверность маркировки, пишет РИА Новости.

В список протестированных брендов вошли, в частности, Adidas, Puma, Calzedonia, Reebok, Tezenis, Women’secret, Befree, Tribuna, а также российские марки Karosport и «Черемушки». Испытания показали, что только три бренда — Incanto, Karosport и 25Degrees — полностью соответствуют как обязательным, так и добровольным стандартам качества.

У девяти торговых марок зафиксированы нарушения технического регламента Таможенного союза. Ещё девять формально соответствуют обязательным требованиям, но не достигли уровня повышенных стандартов, установленных Роскачеством.

Среди основных выявленных проблем — плохая воздухопроницаемость (Women’secret, Befree, Termit, «Черемушки»), слабая стойкость окраски к воздействию пота (Reebok) и морской воды (Edge Planet), а также неточности и пробелы в маркировке (Bonafide, Tribuna, Emdi, Edge Planet).

Отдельное внимание эксперты уделили несоответствию добровольным стандартам самой организации. У некоторых брендов отмечена низкая прочность ткани и швов (Tezenis), слабая устойчивость к истиранию и потеря эластичности (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss), а также недостаточная светостойкость при воздействии ультрафиолета (Termit).

В Роскачестве подчеркнули, что стандарты организации — добровольные и их несоблюдение не нарушает закон, но лишает продукцию возможности получить государственный знак качества.

По итогам проверки Роспотребнадзор вынес предупреждения ряду производителей о недопустимости нарушений. Также было приостановлено действие сертификатов соответствия отдельных товаров. Некоторые бренды уже начали внутренние расследования и пообещали устранить выявленные проблемы.