18:28 8.05.2024

В поисках замка для входной двери? Наши мастера подготовили рейтинг ТОП-10 входных замков: от цилиндровых и сувальдных до накладных и электромеханических — мы рассмотрели все типы замков, чтобы вы могли выбрать самый надежный вариант для вашего дома.

Какой замок для двери лучше? ТОП-10 входных замков

Для надежной защиты металлической входной двери важно использовать качественный замок. Сегодня в продаже представлено большое количество моделей разных торговых марок. Из их числа нужно выбрать подходящее по цене запорное устройство, которое эффективно защитит квартиру или дом, прослужит много лет.

ТОП-10 входных замков

Представляем топ-10 входных замков разных брендов и ценовых категорий, представленных на российском рынке.

CISA 16215-35

Одна из лучших моделей в нашем топе. Врезной цилиндровый замок, предназначенный для установки на металлические или пластиковые профильные двери. Имеет надежный цилиндр с высокой степенью секретности. Механизм имеет значительный ресурс, что позволит не менять личинку в течение многих лет эксплуатации. Модель реверсивная — защелка легко переставляется, что позволяет легко изменить направление захлопывания. Электромеханическое управление защелкой позволяет открывать дверь при помощи кнопки.

Securemme 2403

Сувальдный врезной замок, оборудованный защелкой. Имеет взломостойкость 4 класса. Благодаря особой конструкции сувальд, специального исполнения ключа, усиленного отверстия исключается вскрытие отмычкой или подбором ключей. Защиту от высверливания обеспечивает запрессованный в стойку хвостовика вращающийся шарик из закаленной стали. Кроме этого, предусмотрена эффективная защита от выбивания благодаря блокирующей сувальде.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Сувальдный

Количество сувальд: 6 шт

Количество ключей: 5 шт

Количество комбинаций: 4 500 000

Производство: Италия

Kale 164

Врезной замок с надежной 2 класса безопасности. Имеет 6 пинов из латуни, которые обеспечивают 91 тысячу комбинаций. Личинка оснащена специальными стальными штифтами для защиты от высверливания. Грибовидная форма пинов хорошо защищает модель от вскрытия с помощью отмычек. Используется перфорированный ключ. С внутренней стороны предусмотрена вертушка.

Количество ключей: 5 шт

Тип ключа: Профильный

Цвет цилиндра: Золото

Количество пинов: 6 шт

Комплектуется вертушкой: Да

Производство: Турция

Apecs 90-K-CR

Замок врезного типа, предназначенный для установки на межкомнатные двери, двери подсобных и технических помещений. Также модель может использоваться в качестве дополнительного запорного устройства на входных дверях. Возможна установка на дверное полотно толщиной 35-60 мм с левым и правым открыванием. Особенность модели — маленькие размеры корпуса, что значительно упрощает монтаж.

Класс взломостойкости: 2 класс

Тип механизма: Цилиндровый крестовой

Количество ключей: 5 шт

Цвет лицевой планки: Хром

Автоматическое запирание: Не автоматическое

Вылет ригелей: 23 мм

Комплектуется вертушкой: Нет

Производство: Кита

Моттура 52.783

Эта модель представляет собой сувальдный замок врезного типа, предназначенный для монтажа на входные металлические и бронированные двери. Механизм имеет 4 класс безопасности. Запирание обеспечивают 5 цилиндрических ригеля из высокопрочной стали диаметром 18 мм, которые перемещаются плавно и бесшумно. Имеются дополнительные точки запирания, что повышает надежность. Устанавливается на двери с толщиной полотна от 40 мм.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Сувальдный

Количество ключей: 5 шт

Габариты: 206х136х30,5 мм

Вылет ригеля: 36 мм

Цвет: Никель

Тип запирания: Не автоматическое

Производство: Италия

ЦЕРБЕР С1-В

Сувальдный врезной замок повышенной надежность и взломостойкости 4 класса. Имеет 8 сувальд, которые располагаются по 4 штуки с каждой из сторон от хвостовика. Засов состоит из 3 ригелей диаметром 16 мм с максимальным вылетом 400 мм. Полное запирание обеспечивается за 4 оборота ключа. Модель может устанавливаться на двери с левым и правым открыванием, с толщиной полотна от 40 до 110 мм.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Сувальдный

Количество сувальд: 6 шт

Количество ключей: 5 шт

Керберос 112.11

Надежный накладной замок с сувальдным механизмом. Рассчитан на установку на дверное полотно толщиной от 40 до 75 мм. Имеет 3 цилиндрических ригеля из высокопрочной стали, которые надежно фиксируют дверь.

Модель имеет антивандальное исполнение с эффективной защитой механизма от повреждений, а также от попадания влаги, пыли, мусора. Высокая морозостойкость обеспечивает возможность установки замка на входные двери в доме с непосредственным выходом на улицу.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Сувальдный

Количество сувальд: 8 шт

Количество ригелей: 3 шт

Тип запирания: Не автоматическое

Габариты: 220х135х28 мм

Производство: Россия

CISA 56.535

Врезной замок с качественной секретной личинкой и надежным корпусом из оцинкованной стали. Благодаря специальной системе REVOLUTION обеспечивается бесшумное и плавное выдвижение ригелей. Запирание обеспечивают 4 мощных ригеля цилиндрической формы из качественной никелированной стали. Модель имеет реверсивную защелку и лицевую пластину из никелированной сатинированной стали. Комплектация замка включает в себя цилиндрический механизм, защелку и четыре ригеля, в том числе ригель для вертикального запирания. Важно отметить, что цилиндр (личинка) приобретается отдельно. Эта модель замка предназначена для установки в стальные двери в качестве основного замка.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Цилиндровый механизм

Количество ригелей: 4 шт

Габариты: 203х128,5х31 мм

Вылет ригеля: 38 мм

Тип защелки: Реверсивная

Расстояние между ригелями: 28 мм

Диаметр ригеля: 18 мм

Направление открывания двери: Левая, правая

Производство: Италия

Kale 257

Врезной замок с цилиндровым механизмом 4 класса безопасности. Имеет 3 ригеля из высококачественной стали диаметром 16 мм. Высокая надежность механизма обеспечивает многолетнюю эффективную эксплуатацию модели. Одно из лучших сочетаний цены и качества. Kale 257 — надежный и долговечный замок, который обеспечит безопасность вашего дома или офиса. Он прост в установке и эксплуатации, а его стильный дизайн гармонично впишется в любой интерьер. Замок оснащен противовзломными штифтами и пластинами, которые затрудняют несанкционированное открытие замка.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Цилиндровый механизм

Количество ригелей: 3 шт

Количество ключей: 5 шт

Цвет лицевой планки: Хром

Количество комбинаций: более 65 000

Размер ригеля: 16 мм

Температурный диапазон: от -20 до +60

Габариты: 140х109,5х19,5 мм

Производство: Турция

Эльбор 1.06 40

Один из лучших врезных замков в модельном ряду ведущего российского бренда. Имеет надежный сувальдный механизм с 4-ходовым засовом. Отличается повышенной взломостойкостью (4 класс по ГОСТ 5089-2011). Запирание обеспечивают 3 цилиндрических ригеля диаметром 18 мм, изготовленные из высокопрочной стали. Модель имеет антивандальное исполнение, оборудована задвижкой со шторкой.

Класс взломостойкости: 4 класс

Тип механизма: Цилиндр

Количество сувальд: 6 шт

Количество ригелей: 3 шт

Цвет лицевой планки: Хром

Количество ключей: 5 шт

Направление открывания двери: Левая, правая

Габариты: 245х138х34 мм

Вылет ригеля: 40 мм

Тип запирания: Не автоматическое

Межосевое расстояние: 42 мм

Материал корпуса: Сталь Количество комбинаций: 1 500 000

Вес: 1800 г

Производство: Россия

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