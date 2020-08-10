21:27 15.10.2025

Топ-10 магазинов стройматериалов Питера: АРТЭКО, Материк, Мастеровой, БлокСПб, АРТ-СТРОЙ, Петрострой-СПб, Добрыня, СТРОЙУДАЧА, Первый Стройцентр, Стройвкус.

Ищете проверенного поставщика стройматериалов в Петербурге? Этот рейтинг — ваш надежный ориентир среди десяти компаний, которые уже доказали свое качество на практике. Все участники работают напрямую с производителями, предлагают доставку, консультации и индивидуальный подход — будь то частный заказ или комплектация целого объекта. Здесь вы найдете как узкоспециализированных экспертов по фасадам, так и универсальных поставщиков с собственными заводами и складами по всей стране.

Топ-10 магазинов стройматериалов Питера

АРТЭКО Материк Мастеровой БлокСПб АРТ-СТРОЙ Петрострой-СПб Добрыня СТРОЙУДАЧА Первый Стройцентр Стройвкус

АРТЭКО

«АРТЭКО» — это не просто поставщик стройматериалов, а настоящий строительный партнер, который с 2014 года превращает сложные задачи в четкие, выполнимые планы. Специализируясь на комплексных поставках по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «АРТЭКО» зарекомендовала себя как надежный выбор для бригадиров, строительных компаний и частных застройщиков. Здесь вы найдете все — от газобетонных блоков и кровельных систем до сухих смесей и тротуарной плитки. Особое внимание уделяется качеству: вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТ и поставляется напрямую от российских и европейских производителей.

Не знаете, сколько материала нужно для объекта? Специалисты «АРТЭКО» не просто подскажут — они проведут полный расчет, организуют доставку с разгрузкой и даже покажут образцы в выставочной зоне площадью 100 м². Более 1 000 постоянных клиентов — лучшее подтверждение доверия. А еще — никаких предоплат, только оплата при получении. Команда, проходящая обучение каждые три месяца, знает толк не только в материалах, но и в логистике: свой автопарк позволяет доставлять заказы в день обращения.

Преимущества:

Прямые контракты с заводами-производителями исключают посредников и гарантируют подлинность продукции.

Выставочная зона с живыми образцами помогает принять решение без риска ошибки.

Индивидуальные «объектные цены» для строителей и бригадиров делают сотрудничество по-настоящему выгодным.

Комплексный подход: от подбора до разгрузки — все в одних руках.

Гарантированное соблюдение условий хранения и транспортировки даже самых капризных материалов.

Материк

С 1997 года компания «Материк» уверенно держит курс на качество и надежность, подтвержденное международным сертификатом ISO 9001:2015. За более чем четверть века она выросла в одного из ведущих поставщиков стройматериалов на оптовом рынке Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. «Материк» предлагает полную комплектацию объектов строительства — от фундамента до отделки. В ассортименте — цемент, кирпич, древесные материалы, фанера, арматура, утеплители Vetonit и Пеноплекс, сухие смеси Knauf и многое другое. Заказ можно оформить как по телефону, так и через интернет, с последующей доставкой по городу и области. Три отдела продаж в разных районах Петербурга делают взаимодействие максимально удобным для клиентов.

Преимущества:

Сертифицированная система менеджмента качества на международном уровне.

Широкая география присутствия внутри города — три точки продаж для максимального удобства.

Акцент на совместимость и рекомендации производителей при подборе материалов.

Наличие всего необходимого «под одной крышей» — от арматуры до фанеры.

Практические советы от специалистов помогают избежать перерасхода и простоев.

Мастеровой

Сеть «Мастеровой» — это не просто магазин стройматериалов, а настоящий сервисный хаб для тех, кто ценит время и качество. Основанная как розничная сеть, она быстро расширила функционал за счет онлайн-магазина, где каждый товар можно не только купить, но и сравнить с аналогами из той же категории. А в реальных магазинах «Мастеровой» вас ждет неожиданное разнообразие услуг: от колеровки красок Tikkurila и Текс на фирменном оборудовании до изготовления ключей для домофонов и заточки цепей бензопил. На сайте можно заказать стекло или зеркало по своим размерам, арендовать сантехнический инструмент или просто забрать онлайн-заказ с доставкой прямо до двери — даже с подъемом на этаж. Компания работает как с частными лицами, так и с юридическими — по безналичному расчету, без лишней бюрократии.

Преимущества:

Уникальное сочетание стройматериалов и сопутствующих услуг в одном месте.

Возможность протестировать и сравнить товары из одной категории перед покупкой.

Гибкость формата: можно заказать онлайн и забрать в магазине или получить с подъемом на этаж.

Работа с юридическими лицами по безналичному расчету без бюрократических проволочек.

Колеровка на фирменном оборудовании с использованием оригинальных пигментов.

БлокСПб

Более 15 лет на рынке — и ни одного компромисса в качестве. «БлокСПб» делает ставку на прямые поставки от производителей, особенно отечественных, что позволяет держать цены на уровне ниже конкурентов без потери надежности. Покупатели ценят возможность увидеть образцы в шоуруме, оформить заказ онлайн и оплатить уже при получении — даже в кредит от 3 000 рублей. Компания предлагает широчайший ассортимент: газобетон ЛСР, железобетонные изделия, кровельные материалы, теплоизоляция и многое другое. Логисты подбирают транспорт и маршрут так, чтобы доставка была максимально быстрой и комфортной. Особое внимание уделяется условиям хранения: даже «неприхотливые» материалы, такие как кирпич или щебень, хранятся с соблюдением всех требований ГОСТ и ТУ. А для тех, кто сомневается в выборе, менеджеры не только помогут с расчетом объема, но и расскажут о сопутствующих товарах и текущих акциях.

Преимущества:

Акцент на российских производителях, чья продукция не уступает импортной, но стоит дешевле.

Молниеносная логистика: доставка быстрее, чем у большинства конкурентов.

Возможность покупки как в розницу, так и оптом с индивидуальными скидками.

Онлайн-оформление заказа с последующей оплатой любым удобным способом

АРТ-СТРОЙ

Холдинг «АРТ-СТРОЙ» — это масштаб: 200 сотрудников, 15 000 м² складов и присутствие в 8 регионах России, Казахстане и Узбекистане. С 2002 года фирма является дилером высшей категории таких гигантов, как «Технониколь» и «Евроцемент». Ассортимент поражает глубиной: от битумных рулонных материалов до PIR-изоляции и геотекстиля. В наличии — рулонные наплавляемые материалы, гибкая черепица, ПВХ-мембраны, базальтовая и стеклоштапельная теплоизоляция, пенопласт, мастики, герметики и многое другое. Собственный парк из 16 грузовиков обеспечивает доставку даже самых мелких заказов без задержек. Офисы оснащены шоурумами и зонами отдыха с кофемашинами, а склады включают все типы помещений — отапливаемые, открытые и «холодные», что гарантирует сохранность даже самых чувствительных к условиям хранения материалов.

Преимущества:

Собственный парк из 16 грузовиков обеспечивает доставку даже самых мелких заказов без задержек.

Наличие всех типов складов — отапливаемых, открытых и «холодных» — гарантирует сохранность продукции.

Работа с 1 500+ розничными точками включает не только поставку, но и выкладку товара.

Экспертная поддержка по всем техническим направлениям — от кровли до гидроизоляции.

Петрострой-СПб

Это более 16 000 позиций в каталоге и собственное производство тротуарной плитки двумя методами: вибропрессования и вибролитья. Компания обслуживает как частный сектор, так и крупные УК и ЖКС, предлагая все — от сухих смесей до дорожных реагентов. Колеровка красок и штукатурок — еще один козырь в рукаве. Доставка осуществляется на транспорте разного тоннажа: от 1,5-тонных машин до манипуляторов и тоннажных фур. Сотрудники обладают многолетним опытом в снабжении строительных объектов, УК и частного сектора. Ассортимент охватывает все необходимое для строительства и благоустройства: от цемента и арматуры до ламината и обоев.

Преимущества:

Широкий парк спецтехники: от 1,5-тонных машин до манипуляторов и тоннажных фур.

Возможность колеровки отделочных материалов прямо под проект клиента.

Глубокая специализация на благоустройстве территорий и дорожном строительстве.

Гибкая система скидок для постоянных клиентов вне зависимости от объема заказа.

Добрыня

Основанная в 2013 году, «Добрыня» быстро выросла в эксперта по фасадным системам и «мокрому фасаду». Компания — официальный представитель таких брендов, как Baumit, Ceresit, Tikkurila и Paroc. Колеровка по 10+ цветовым системам и участие в строительстве знаковых ЖК Петербурга — от «Времен года» до «Ямбурга» — говорят сами за себя. В ассортименте — сухие смеси, утеплители, ЛКМ, фасадный крепеж, битумные мастики, материалы для реставрации и звукоизоляции. Особое внимание уделяется реставрационным работам: для этого фирма предлагает специализированные составы и технологии, которые редко встречаются у других поставщиков. Современный склад с несколькими колеровочными станциями позволяет обрабатывать даже крупные заказы на окрашенные материалы в кратчайшие сроки.

Преимущества:

Узкая специализация на фасадных решениях делает компанию незаменимым партнером для объектов любой сложности.

Официальный статус представителя ведущих европейских брендов.

Опыт комплектации как крупных ЖК, так и частных малоэтажных проектов.

Широкий выбор средств для реставрации фасадов — ниша, в которой мало кто разбирается.

СТРОЙУДАЧА

Сеть «СТРОЙУДАЧА», основанная в 2001 году, — это не просто магазины, а полноценные центры строительных решений. Покупатели могут оформить заказ через сайт, приложение или по телефону, а затем выбрать удобный способ получения: с доставкой, разгрузкой или даже распилом на месте для удобства транспортировки. В магазинах действуют скидочная и бонусная программы, а также продаются подарочные карты с гибким номиналом. Фирма охватывает все этапы ремонта и строительства — от закладки фундамента до финишной отделки. Ассортимент включает не только стройматериалы, но и товары для обустройства дома, дачи и сада. Интерактивная карта доставки позволяет точно рассчитать стоимость и сроки, а служба поддержки всегда готова ответить на вопросы или принять пожелания для улучшения сервиса.

Преимущества:

Мультиканальный заказ: сайт, приложение, телефон — как удобно клиенту.

Услуга распила материалов при самовывозе экономит время и силы.

Подарочные карты с гибким номиналом — идеальный вариант для строителей и друзей.

Интерактивная карта доставки позволяет точно рассчитать стоимость и сроки.

Первый Стройцентр

«Первый Стройцентр» ломает стереотипы: никаких розничных магазинов — только склады в 15 городах России, включая Петербург. Это позволяет держать цены на минимальном уровне, работая напрямую с производителями. Отдельного внимания заслуживает собственное производство ЖБИ на заводе «Сатурн-Р» — редкость среди интернет-магазинов. Ассортимент включает материалы для кровли и фасадов, теплоизоляцию, первичную отделку, крепеж, арматуру, OSB и доски. Здесь обслуживают как частных клиентов, так и строительные бригады, и крупные компании. Благодаря отсутствию торговых залов и прямым контрактам с заводами, «Первый Стройцентр» может предложить сертифицированные материалы по ценам, недоступным в обычных магазинах. Доставка осуществляется прямо на стройплощадку в любую точку региона.

Поставки любых объемов: от одного мешка штукатурки до полной комплектации объекта.

Складская сеть по всей стране обеспечивает стабильность даже при высокой загрузке.

Прямые контракты с заводами исключают подделки и просрочку.

Стройвкус

«Стройвкус» — магазин, который работает 24/7 без выходных и перерывов. С 1994 года компания выросла в надежного партнера с 18 брендами-партнерами и полным ассортиментом мировых производителей. Шоу-рум с кофе и образцами, выкрасы для пробных нанесений и аренда колеровочных вееров — все для точного попадания в цвет и текстуру. Колеровка производится только на оригинальном оборудовании соответствующего производителя и по предоплате. Фирма работает с полным ассортиментом, включая заказные позиции, которых нет у других поставщиков. Для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет, для физических — оплата картой или наличными при получении.

Преимущества:

Аренда колеровочных вееров с залогом и бесплатным периодом использования.

Полный ассортимент даже самых редких позиций — включая заказные партии.

Все сопроводительные документы и сертификаты предоставляются без задержек.

Рынок строительных материалов в Санкт-Петербурге предлагает невероятное разнообразие решений — от узкоспециализированных фасадных экспертов до гигантов с собственными заводами и складами по всей стране. Каждая компания в этом рейтинге уникальна и готова предложить именно то, что нужно вашему проекту.