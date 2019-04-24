Российские туроператоры начали закрывать продажи путевок на Шри-Ланку

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Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку после того, как МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам не ездить в островное государство, сообщает "Интерфакс".

В понедельник, 22 апреля, МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку после серии терактов, жертвами которых стали более 300 человек. В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) напомнили, что после рекомендации МИД России воздержаться от поездок в конкретную страну с туристическими целями вступают в силу особые условия возврата денег за тур, которые предполагают полную компенсацию затрат путешественников.

"Мы приостановили продажу туров на курорты острова Шри-Ланка. В случае отказа от ранее приобретенных турпакетов клиенты смогут вернуть стоимость турпродукта в полном объеме. Наши специалисты на местах находятся на постоянной связи с туристами и информируют гостей о ситуации. Туристам рекомендовано проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей", - рассказали агентству в компании TEZ Tour.

По словам представителей туроператора, основной сезон по Шри-Ланке закончился в конце марта, в последнее время по направлению были единичные бронирования.

Аналогичная ситуация в компаниях Anex Tour, Pegas Touristik, Coral Travel, где были также приостановлены продажи туров.

В католическое пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек, около 500 человек получили ранения. Еще один взрыв произошел в Коломбо в понедельник во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места произошедшего в воскресенье теракта.