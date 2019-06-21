Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию с 8 июля

22:05

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Правительству РФ Путин поручил принять меры для возвращения на родину российских граждан, временно находящихся в Грузии.