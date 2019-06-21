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Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию с 8 июля

22:05 21.06.2019
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. 

"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Правительству РФ Путин поручил принять меры для возвращения на родину российских граждан, временно находящихся в Грузии.

Темы: Грузия, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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22.06.2019, 05:07
Гость: IgS

как бы скептически я не относился к Путину - это шаг правильный, но недостаточный. Еще следует:

- запретить финансовые переводы в Грузию из России

- ограничить или отменить экспортные поставки чего-бы то ни было оттуда,

- прекратить все поставки что есть из России и Белоруссии - Белорусы там шустрят сильно и с нефтепродуктами и пр.

Пустые холодильники и карманы, в сочетании с темными улицами и недвижимым транспортом отрезвляет даже тараканов.
22.06.2019, 03:35
Гость: Ray Bloom

Запреты, запреты, кругом одни запреты.
22.06.2019, 01:04
Гость: 303

грузины- люди с огромным чувством собственного величия, при этом одновременно лебезящие перед сильными. сомнительные качества по моему мнению. не понимаю, как по доброй воле туда вообще можно поехать
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