Все преимущества активного семейного отдыха на французском курорте Les Arcs Panorama

21:00

На французском курорте Les Arcs Panorama весной состоятся вторые Зимние игры

Посетители смогут протестировать лыжные трассы, насладиться пейзажами Альп и просто провести время с пользой. Такой активный семейный отдых понравится взрослым людям и детям.

Опытные тренеры World Class проведут уроки, которые помогут покорить Альпы. Всех посетителей ждут интересные соревнования, гала-ужин, вечеринки, другие мероприятия.

Особенности "Зимних игр"

В этой эксклюзивной программе сочетаются развлечения и спорт, активный отдых с детьми. Занятия по горнолыжному спорту проводят профессиональные инструкторы французской школы ESF. На занятиях присутствуют русскоговорящие специалисты World Class.

Программа "Зимние игры" включает спортивные соревнования, незабываемый вечер с шефом Les Arcs Panorama, дегустацию французских сыров и вин. После спортивных соревнований состоится церемония награждения самых активных участников.

Маленьких гостей Club Med ждут не только соревнования и катание на лыжах. Дети ознакомятся со специальной спортивной программой, получат свои первые медали, поучаствуют в мастер-классах. Малыши смогут познакомиться со сверстниками из других стран.

Все преимущества Club Med

Приобретая горнолыжные туры в Club Med, вы получаете много выгод. Уникальный горнолыжный пакет включает занятия с инструкторами ESF, ски-пассы, местные деликатесы, европейские стандарты качества, специальную вечернюю программу для детей и их родителей.

Семейный отдых в Club Med основывается на концепции premium all inclusive. Гостей ждут спортивные соревнования, игры, развлечения и другое. Спортивные программы, предназначенные для маленьких посетителей, адаптированы по разным возрастным уровням. Также программы адаптированы по тем видам спорта, которыми занимаются родители.

Активный отдых в Club Med отличается от обычного "отельного" отдыха. Концепция "все включено и организовано" позволяет проводить время с пользой для здоровья. Интересный горнолыжный отдых подходит людям, которые ведут активный способ жизни. Игры, катание на лыжах, спортивные программы - все это понравится взрослым и детям.

Club Med - это новые культурные открытия, комфортное проживание, свободное катание на лыжах, интересные знакомства. Вы сможете оценить красоту горных пейзажей, в полной мере насладиться активным семейным отдыхом и попробовать французские кулинарные шедевры.

