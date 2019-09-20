13:45

Опровержение фактов, изложенных в публикации на портале km.ru

В статье «Ласточки» начнут курсировать регулярно: поездов больше – сервис хуже», размещенной 12 сентября 2019 года, было допущено распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих репутацию ООО «ЕСП-сервис», ООО «ЕСП» и RBE group.

Сведения в отношении указанных компаний были получены из непроверенного источника. Факты, о которых сообщается в статье, не нашли своего подтверждения.

Редакция издания KM.RU приносит извинения ООО «ЕСП-сервис», ООО «ЕСП» и RBE group.

